https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/husilerden-kizildenizdeki-ticaret-gemisine-saldiri-1085133548.html

Husilerden Kızıldeniz'deki ticaret gemisine saldırı

Husilerden Kızıldeniz'deki ticaret gemisine saldırı

Sputnik Türkiye

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de bir ticaret gemisini... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T12:08+0300

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2024-06-23T12:08+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

soykırım

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Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de İsrail bağlantılı gemilere saldırılarını sürdürüyor.İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Hudeyde limanının 120 kilometre batısında bir ticaret gemisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, "Bir ticari gemisinin kaptanı, insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğunu ve bunun sonucunda gemide hasar meydana geldiğini aktarmıştır. Tüm mürettebatın güvende olduğu ve geminin bir sonraki uğrak limanına doğru ilerlediği bildirilmektedir" ifadeleri yer aldı.Husiler’in dün gece ‘Irak'taki İslami Direniş’ adlı Şii koalisyonla birlikte İsrail'e yönelik 2 saldırı düzenlendiği bildirilmişti.Açıklamada, saldırıların İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği suçlara karşılık ve Filistin halkına destek için düzenlendiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/misir-suveys-kanali-gelirlerinde-buyuk-dusus-ongoruyor-1084019742.html

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu, kızıldeniz, ingiltere, abd