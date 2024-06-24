Hull City'nin futbolcusu resmen Amedspor'da
19:49 24.06.2024 (güncellendi: 20:03 24.06.2024)
© AP Photo / Sunday AlambaAdama Traore
© AP Photo / Sunday Alamba
Abone ol
Amedspor, Hull City forması giyen orta saha oyuncusu Adama Traoré'yi kadrosuna dahil etti.
Trendyol 1. Lig'e yeni yükselen Amedspor, Hull City'den Adama Traore'yi transfer ettiğini duyurdu.
Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İngiltere Championship kulüplerinden Hull City forması giyen 28 yaşındaki Malili oyun kurucu Adama Traoré’yi renklerimize bağladık. Futbolseverlerin Fransa Ligue 1 kulüplerinden Monaco ve Metz’den de hatırlayacağı Traoré, ülkemizde en son Hatayspor forması giymişti. Bu sezondan itibaren TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan kulübümüzün formasını terletecek ve Amedspor için mücadele edecek olan Adama Traoré’ye hoş geldin diyoruz. Camiamıza hayırlı olsun...
Xêr Hatî 💚❤️— AMED SK (@AmedsporSK) June 24, 2024
AMEDSPOR’A HOŞGELDİN ADAMA TRAORÉ!
İngiltere Championship kulüplerinden Hull City forması giyen 28 yaşındaki Malili oyun kurucu Adama Traoré’yi renklerimize bağladık.
Futbolseverlerin Fransa Ligue 1 kulüplerinden Monaco ve Metz’den de hatırlayacağı Traoré,… pic.twitter.com/EAMTusvcp7
Amedspor'un ilk yabancı futbolcusu
Ersun Yanal yönetimindeki Amedspor'un Adama Traore transferi tarihe geçti.
Traoré, Amedspor tarihindeki ilk yabancı futbolcu unvanını ele geçirdi.
Adama Traore kimdir?
Tam adı Adama Traoré Diarra olan futbolcu, 25 Ocak 1996 tarihinde İspanya'nın L'Hospitalet de Llobregat kentinde dünyaya geldi. Futbola Barcelona altyapısında başlayan Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusu, Aston Villa ve Middlesbrough formalarını giymesinin ardından 2018 yılında 20 milyon karşılığında Wolverhampton'a transfer oldu.
Daha önce Türkiye'de 2 sezon Hatayspor forması giyen Traore, son olarak forma giydiği İngiliz ekibi Hull City'de 25 maçta boy gösterdi.
28 yaşındaki orta saha bu maçlarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.