Hull City'nin futbolcusu resmen Amedspor'da

İngiltere Championship kulüplerinden Hull City forması giyen 28 yaşındaki Malili oyun kurucu Adama Traoré’yi renklerimize bağladık. Futbolseverlerin Fransa Ligue 1 kulüplerinden Monaco ve Metz’den de hatırlayacağı Traoré, ülkemizde en son Hatayspor forması giymişti. Bu sezondan itibaren TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan kulübümüzün formasını terletecek ve Amedspor için mücadele edecek olan Adama Traoré’ye hoş geldin diyoruz. Camiamıza hayırlı olsun...