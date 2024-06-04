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Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması: 'Fenerbahçe etkilemeyecek'
Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması: 'Fenerbahçe etkilemeyecek'
Sputnik Türkiye
Hull City Kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki muhtemel yeni göreviyle de ilgili "Fenerbahçe'deki görevim Hull City'de hiçbir şeyi değiştirmeyecek... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T23:16+0300
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spor
acun ilıcalı
hull city
fenerbahçe
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Championship ekibi Hull City'de yeni teknik direktör Tim Walter için basın toplantısı düzenlendi. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Millyet'in aktardığına göre Acun Ilıcalı, Wim Walter'ın ana hedef olduğunu söyleyerek, "Bugün kulübümüz için önemli bir gün çünkü kulübümüz için yeni bir döneme başlıyoruz ve hepimiz heyecanlıyız. Tim Walter, futbol beyin takımımızın bir numaralı tercihiydi. Bir numaralı hedefimiz oydu. Bizimle çalışmak isteyen birçok teknik direktör oldu, bazı başarılı antrenörler ilgilendi ama bizim hedefimiz her zaman Tim Walter'dı." dedi.'Futbol anlayışıma uygun'Yeni hocanın futbol anlayışına uygun olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, "Tim Walter ile bir araya geldiğimizde harika bir toplantı oldu. Londra'daki ilk toplantının ardından çok önemli bir toplantı daha yaptık ve tamamen aynı fikirde olduğumuzu gördük. Onun futbol tarzı ve takımı kontrol etme şekli benim futbol anlayışıma çok uygun. Son iki yılda harika performanslar elde ettiğimizi düşünüyorum ve Liam Rosenior'un takımımızı nasıl geliştirdiğini asla unutmayacağım, sonsuza kadar kalbimizde olacak." ifadelerini kullandı.'Daha da ileri gitmeliyiz'Sözlerine devam eden Ilıcalı, "Önce 15. sonra da 7. olduk ve şimdi hedefimiz farklı bir futbol tarzıyla daha da ileriye gitmek. Taraftarlarımızın bize inanmasını ve ne yapıyorsak bu güzel kulüp için yaptığımızı bilmelerini istiyorum. Onları seviyorum. Tüm kararlarımıza katılmaları gerekmiyor, belki bazıları bundan hoşlanmayabilir, ben tüm taraftarlarımıza saygılıyım. Şimdi yeni kararımız Tim Walter ve onun takımını sahada görmek için son derece heyecanlıyım. Bu yeni döneme onunla başlayalım." yorumunu yaptı.‘Üç hafta önce anlaşmıştık'Walter ile uzun yıllar çalışmak istediğini ve görüşme sürecini anlatan Acun Ilıcalı, ''Ben çok umutluyum. Eğer Tim burada olursa ve beklediğimiz futbolu ortaya koyarsa ki bunu yapacağından eminim, bundan sonra onun uzun bir süre burada olacağını hayal ediyorum. Eminim o da şehre aşık olacak, hayranlara aşık olacak ve ilişkinin kopması kolay olmayacak. Hayalim Tim'le geçireceğimiz uzun yıllar ve birlikte güzel bir gelecek. Her iki taraf da prensipte çok çabuk anlaştı ama ikimizin de acelesi yoktu. Bunu çok kolay karşıladık ve evrak konuşmalarına bile başlamadık, bu bir el sıkışmaydı ve sonra acele etmedik. Üç hafta önce anlaşmıştık ama ne bir maç ne de bir hazırlık vardı, bu yüzden rahat davranabildik ve acelemiz yoktu.'' dedi.'Tüm kulüpler üzerinde büyük bir baskı var'Transferlerle ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, ''FFP limitleri var ve tüm kulüpler üzerinde büyük bir baskı var. Cebimden sadece 16 milyon euro harcamama izin verecekler. Şu anda büyük transferlere şansımız yok, büyük oyuncularımızdan biri giderse farklı bir senaryo olur ama büyük oyuncularımızdan hiçbirinin gitmesini istemiyorum. Sol bekimiz, stoperimiz, Ozan'ımız, Philogene'miz, genç oyuncularımız yetişiyor, takıma iyi bir yapı kazandırıyoruz. Beş kiralık transferle iyi olacağımızı düşünüyorum'' şeklinde konuştu.Fenerbahçe'deki muhtemel yeni göreviyle de ilgili konuşan Ilıcalı, "Hull City halkı, ilk dakikadan beri Fenerbahce'yi desteklediğimi biliyor, bu benim çocukluk takımım. Başkana çok yakınım ve kendisi bana önümüzdeki dönemde ihtiyacı olduğunu, ne zaman Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı olursa orada olacağımı söyledi. İlk operasyonumuz Sayın Mourinho'ydu. Mourinho ilk hedefimizdi ve onu kulübe kazandırdığımız için mutluyum. Fenerbahçe zaten hayatımdaydı. Fenerbahçe'deki görevim Hull City'de hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bu benim Hull City tutkumu değiştirmeyecek" sözlerini sarf etti.
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acun ilıcalı, hull city, fenerbahçe
acun ilıcalı, hull city, fenerbahçe

Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması: 'Fenerbahçe etkilemeyecek'

23:16 04.06.2024 (güncellendi: 23:30 04.06.2024)
© YouTube / Sibel ArnaAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© YouTube / Sibel Arna
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Hull City Kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki muhtemel yeni göreviyle de ilgili "Fenerbahçe'deki görevim Hull City'de hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bu benim Hull City tutkumu değiştirmeyecek" dedi.
Championship ekibi Hull City'de yeni teknik direktör Tim Walter için basın toplantısı düzenlendi. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Millyet'in aktardığına göre Acun Ilıcalı, Wim Walter'ın ana hedef olduğunu söyleyerek, "Bugün kulübümüz için önemli bir gün çünkü kulübümüz için yeni bir döneme başlıyoruz ve hepimiz heyecanlıyız. Tim Walter, futbol beyin takımımızın bir numaralı tercihiydi. Bir numaralı hedefimiz oydu. Bizimle çalışmak isteyen birçok teknik direktör oldu, bazı başarılı antrenörler ilgilendi ama bizim hedefimiz her zaman Tim Walter'dı." dedi.

'Futbol anlayışıma uygun'

Yeni hocanın futbol anlayışına uygun olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, "Tim Walter ile bir araya geldiğimizde harika bir toplantı oldu. Londra'daki ilk toplantının ardından çok önemli bir toplantı daha yaptık ve tamamen aynı fikirde olduğumuzu gördük. Onun futbol tarzı ve takımı kontrol etme şekli benim futbol anlayışıma çok uygun. Son iki yılda harika performanslar elde ettiğimizi düşünüyorum ve Liam Rosenior'un takımımızı nasıl geliştirdiğini asla unutmayacağım, sonsuza kadar kalbimizde olacak." ifadelerini kullandı.

'Daha da ileri gitmeliyiz'

Sözlerine devam eden Ilıcalı, "Önce 15. sonra da 7. olduk ve şimdi hedefimiz farklı bir futbol tarzıyla daha da ileriye gitmek. Taraftarlarımızın bize inanmasını ve ne yapıyorsak bu güzel kulüp için yaptığımızı bilmelerini istiyorum. Onları seviyorum. Tüm kararlarımıza katılmaları gerekmiyor, belki bazıları bundan hoşlanmayabilir, ben tüm taraftarlarımıza saygılıyım. Şimdi yeni kararımız Tim Walter ve onun takımını sahada görmek için son derece heyecanlıyım. Bu yeni döneme onunla başlayalım." yorumunu yaptı.

‘Üç hafta önce anlaşmıştık'

Walter ile uzun yıllar çalışmak istediğini ve görüşme sürecini anlatan Acun Ilıcalı, ''Ben çok umutluyum. Eğer Tim burada olursa ve beklediğimiz futbolu ortaya koyarsa ki bunu yapacağından eminim, bundan sonra onun uzun bir süre burada olacağını hayal ediyorum. Eminim o da şehre aşık olacak, hayranlara aşık olacak ve ilişkinin kopması kolay olmayacak. Hayalim Tim'le geçireceğimiz uzun yıllar ve birlikte güzel bir gelecek. Her iki taraf da prensipte çok çabuk anlaştı ama ikimizin de acelesi yoktu. Bunu çok kolay karşıladık ve evrak konuşmalarına bile başlamadık, bu bir el sıkışmaydı ve sonra acele etmedik. Üç hafta önce anlaşmıştık ama ne bir maç ne de bir hazırlık vardı, bu yüzden rahat davranabildik ve acelemiz yoktu.'' dedi.

'Tüm kulüpler üzerinde büyük bir baskı var'

Transferlerle ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, ''FFP limitleri var ve tüm kulüpler üzerinde büyük bir baskı var. Cebimden sadece 16 milyon euro harcamama izin verecekler. Şu anda büyük transferlere şansımız yok, büyük oyuncularımızdan biri giderse farklı bir senaryo olur ama büyük oyuncularımızdan hiçbirinin gitmesini istemiyorum. Sol bekimiz, stoperimiz, Ozan'ımız, Philogene'miz, genç oyuncularımız yetişiyor, takıma iyi bir yapı kazandırıyoruz. Beş kiralık transferle iyi olacağımızı düşünüyorum'' şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'deki muhtemel yeni göreviyle de ilgili konuşan Ilıcalı, "Hull City halkı, ilk dakikadan beri Fenerbahce'yi desteklediğimi biliyor, bu benim çocukluk takımım. Başkana çok yakınım ve kendisi bana önümüzdeki dönemde ihtiyacı olduğunu, ne zaman Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı olursa orada olacağımı söyledi. İlk operasyonumuz Sayın Mourinho'ydu. Mourinho ilk hedefimizdi ve onu kulübe kazandırdığımız için mutluyum. Fenerbahçe zaten hayatımdaydı. Fenerbahçe'deki görevim Hull City'de hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bu benim Hull City tutkumu değiştirmeyecek" sözlerini sarf etti.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
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