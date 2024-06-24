https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/golde-7-el-bombasi-bulundu-plaj-giris-ve-cikislara-kapatildi-1085147918.html
Gölde 7 el bombası bulundu: Plaj giriş ve çıkışlara kapatıldı
Gölde 7 el bombası bulundu: Plaj giriş ve çıkışlara kapatıldı
Sputnik Türkiye
Eğirdir Gölü'nde 7 el bombası bulundu. Bombaların çıkarılması için uzman ekip talep edilirken, geniş güvenlik önlemler alınarak plajı giriş ve çıkışlara... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T00:14+0300
2024-06-24T00:14+0300
2024-06-24T00:44+0300
türkiye
isparta
eğirdir
eğirdir gölü
plaj
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu.Babasultan mevkisindeki halk plajına yüzmek için giren kişi, göl kıyısında patlayıcı madde görmesi üzerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.İncelemede, gölün 20 metre içerisinde dağınık halde 7 el bombası belirlendi.Ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak plajı giriş ve çıkışlara kapattı.El bombalarının güvenli şekilde çıkarılması için uzman ekip talep edildi. Bunun için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bomba imha uzmanlarının beklendiği belirtildi.Eğirdir Gölü'nde bir yıl içinde 17 el bombası daha bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/egirdir-golunde-bulunan-el-bombalari-golden-temizlendi-1084071410.html
türkiye
isparta
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isparta, eğirdir, eğirdir gölü, plaj
isparta, eğirdir, eğirdir gölü, plaj
Gölde 7 el bombası bulundu: Plaj giriş ve çıkışlara kapatıldı
00:14 24.06.2024 (güncellendi: 00:44 24.06.2024)
Eğirdir Gölü'nde 7 el bombası bulundu. Bombaların çıkarılması için uzman ekip talep edilirken, geniş güvenlik önlemler alınarak plajı giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu.
Babasultan mevkisindeki halk plajına yüzmek için giren kişi, göl kıyısında patlayıcı madde görmesi üzerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İncelemede, gölün 20 metre içerisinde dağınık halde 7 el bombası belirlendi.
Ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak plajı giriş ve çıkışlara kapattı.
El bombalarının güvenli şekilde çıkarılması için uzman ekip talep edildi. Bunun için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bomba imha uzmanlarının beklendiği belirtildi.
Eğirdir Gölü'nde bir yıl içinde 17 el bombası daha bulunmuştu.