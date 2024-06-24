https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/golde-7-el-bombasi-bulundu-plaj-giris-ve-cikislara-kapatildi-1085147918.html

Gölde 7 el bombası bulundu: Plaj giriş ve çıkışlara kapatıldı

Gölde 7 el bombası bulundu: Plaj giriş ve çıkışlara kapatıldı

Sputnik Türkiye

Eğirdir Gölü'nde 7 el bombası bulundu. Bombaların çıkarılması için uzman ekip talep edilirken, geniş güvenlik önlemler alınarak plajı giriş ve çıkışlara... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T00:14+0300

2024-06-24T00:14+0300

2024-06-24T00:44+0300

türkiye

isparta

eğirdir

eğirdir gölü

plaj

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu.Babasultan mevkisindeki halk plajına yüzmek için giren kişi, göl kıyısında patlayıcı madde görmesi üzerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.İncelemede, gölün 20 metre içerisinde dağınık halde 7 el bombası belirlendi.Ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak plajı giriş ve çıkışlara kapattı.El bombalarının güvenli şekilde çıkarılması için uzman ekip talep edildi. Bunun için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bomba imha uzmanlarının beklendiği belirtildi.Eğirdir Gölü'nde bir yıl içinde 17 el bombası daha bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/egirdir-golunde-bulunan-el-bombalari-golden-temizlendi-1084071410.html

türkiye

isparta

eğirdir

eğirdir gölü

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isparta, eğirdir, eğirdir gölü, plaj