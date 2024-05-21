https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/egirdir-golunde-bulunan-el-bombalari-golden-temizlendi-1084071410.html

Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi

Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi

Sputnik Türkiye

Isparta’da Eğirdir Gölü’nde bulunan 8 adet el bombası İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından gölden temizlendi. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

el bombası

eğirdir gölü

bomba

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Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları ekiplerce gölden alındı.Alınan bilgiye göre, Yazla Mahallesi kıyısında el bombası olduğunu gören bölge sakini durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 8 el bombası olduğunu tespit etti.Bombalar, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından gölden alınarak Eğirdir Dağ Komando Okulu’na götürüldü.Bombaların, buradaki Camili Yayla eğitim alanında imha edileceği öğrenildi.

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türkiye

eğirdir gölü

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