https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/egirdir-golunde-bulunan-el-bombalari-golden-temizlendi-1084071410.html
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi
Sputnik Türkiye
Isparta’da Eğirdir Gölü’nde bulunan 8 adet el bombası İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından gölden temizlendi. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T20:05+0300
2024-05-21T20:05+0300
2024-05-21T20:05+0300
türkiye
el bombası
eğirdir gölü
bomba
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Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları ekiplerce gölden alındı.Alınan bilgiye göre, Yazla Mahallesi kıyısında el bombası olduğunu gören bölge sakini durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 8 el bombası olduğunu tespit etti.Bombalar, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından gölden alınarak Eğirdir Dağ Komando Okulu’na götürüldü.Bombaların, buradaki Camili Yayla eğitim alanında imha edileceği öğrenildi.
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el bombası, eğirdir gölü, bomba
el bombası, eğirdir gölü, bomba
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi
Isparta’da Eğirdir Gölü’nde bulunan 8 adet el bombası İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından gölden temizlendi.
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları ekiplerce gölden alındı.
Alınan bilgiye göre, Yazla Mahallesi kıyısında el bombası olduğunu gören bölge sakini durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 8 el bombası olduğunu tespit etti.
Bombalar, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından gölden alınarak Eğirdir Dağ Komando Okulu’na götürüldü.
Bombaların, buradaki Camili Yayla eğitim alanında imha edileceği öğrenildi.