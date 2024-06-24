https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/en-son-1990-yilinda-yenmisti-34-yildir-kaybetmeyen-hollanda-avusturya-ile-karsi-karsiya-gelecek--1085155932.html

En son 1990 yılında yenmişti: 34 yıldır kaybetmeyen Hollanda, Avusturya ile karşı karşıya gelecek

En son 1990 yılında yenmişti: 34 yıldır kaybetmeyen Hollanda, Avusturya ile karşı karşıya gelecek

Sputnik Türkiye

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında yarın Hollanda ile Avusturya karşılaşacak. 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T10:25+0300

2024-06-24T10:25+0300

2024-06-24T10:25+0300

spor

avusturya

hollanda

futbol

avrupa futbol şampiyonası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085155585_71:0:1209:640_1920x0_80_0_0_c03708d9fb7f49d4cc38d788ad8fb7e6.jpg

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Maç, TİS saati ile 19.00'da başlayacak. Hollanda'nın Avusturya'ya karşı alacağı bir puan, son 16 turu için yeterli olacak.İlk maçta Polonya'yı 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise Fransa ile 0-0 berabere kalan Hollanda, grupta 4 puan ve gol fazlasıyla zirvede yer alıyor.Olasılıklar neler?Bir puanın yeteceği 'Portakallar', Avusturya'ya karşı galip gelir ve Fransa kazanamazsa lider olarak son 16 turuna yükselecek. Aynı durum, Hollanda berabere kalır, Fransa kaybederse de geçerli olacak. Hollanda ve Fransa'nın son maçlarda berabere kalması veya kazanması halinde oluşacak puan eşitliğinde ise ilk iki basamağı sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlar belirleyecek. Hollanda kaybetmesi halinde Fransa-Polonya maçından gelecek sonuca göre ikinci veya en iyi üçüncülerden biri olarak tur atlamayı bekleyecek.34 yıldır rakibine yenilmiyorHollanda ile Avusturya, tarihlerinde 21. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 20 maçta Hollanda 10, Avusturya 6 kez kazandı. Aralarındaki 4 müsabaka ise beraberlikle bitti.Bu maçlarda 'Portakallar' 38, Avusturya ise 24 gol attı.Rakibine 34 yıldır kaybetmeyen Hollanda, son 7 maçı kazanan taraf oldu. Avusturya, son galibiyetini 1990'da oynanan hazırlık maçında rakibini 3-2 yenerek aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/trabzonspor-eski-fenerbahceli-yildiz-ile-gorustugunu-resmi-olarak-kapa-bildirdi--1085154388.html

avusturya

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avusturya, hollanda, futbol, avrupa futbol şampiyonası