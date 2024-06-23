Diyarbakır Valiliği'nden 'Valiye tepki gösteren kişi darp edildi' iddialarına açıklama
18:16 23.06.2024 (güncellendi: 18:17 23.06.2024)
© AA / Aziz AslanMilli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Diyarbakır'da da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. Mehmetçik İlkokulu'nda gerçekleşen karne dağıtım törenine katılan Vali Ali İhsan Su, burada açıklama yaptı.
© AA / Aziz Aslan
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Diyarbakır Valiliği, Çınar ilçesinde yaşanan yangınlardan dolayı hayatını kaybedenlerin taziyesinde Vali Ali İhsan Su'ya tepki gösteren vatandaşın "darp edildiğine" dair iddiaları yalanladı.
Diyarbakır Valiliği'nce, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında yer alan "anız yangını bölgesinde bir gencin darp edildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında yer alan "Yangın bölgesinde valiye, 'yalan söylüyorsunuz' diyen genç darp edildi" iddiasının kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
BASIN AÇIKLAMASI— T.C. Diyarbakır Valiliği (@dbakirvalilik) June 23, 2024
Bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında yer alan "Yangın bölgesinde valiye ‘yalan söylüyorsunuz’ diyen genç darbedildi" iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Valimiz Sayın Ali İhsan Su 22.06.2024 günü Köksalan ve Yazçiceği… pic.twitter.com/XCK2kpyE16
Vali Ali İhsan Su'nun dün Köksalan ve Yazçiceği mahallelerinde Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında yaşanan arazi yangınında hayatını kaybeden vatandaşların taziyesine katıldığı aktarılan açıklamada, Su'nun, taziye programı sırasında ailelerin acılarını paylaştığı, gerekli destek ve yardımların sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiği kaydedildi.
Açıklamada, şunlar yer aldı:
"Ziyaret esnasında taziye yerinde bulunan bir vatandaş tepkili söylemlerde bulunmuş, cenaze yakınları da yapılan bu tepkinin kendilerine yönelik bir hakaret olduğunu dile getirmişler, taziye yerinde bu şekilde söylemlerin doğru olmadığını ifade etmişlerdir. Sayın Valimizin korumaları ile S.Ç. arasında herhangi bir darp olayı yaşanmamıştır. Devletimiz, tüm kurumlarıyla yangında mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Bu arada, darp edildiği iddia edilen gencin jandarmaya başvurarak haberi yapanlar hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.