https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/diyarbakir-valiliginden-valiye-tepki-gosteren-kisi-darp-edildi-iddialarina-aciklama-1085140938.html

Diyarbakır Valiliği'nden 'Valiye tepki gösteren kişi darp edildi' iddialarına açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden 'Valiye tepki gösteren kişi darp edildi' iddialarına açıklama

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Valiliği, Çınar ilçesinde yaşanan yangınlardan dolayı hayatını kaybedenlerin taziyesinde Vali Ali İhsan Su'ya tepki gösteren vatandaşın "darp... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T18:16+0300

2024-06-23T18:16+0300

2024-06-23T18:17+0300

çınar

diyarbakır

türkiye

yangın

yangın söndürme

ali ihsan su

mardin

mazıdağı

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Diyarbakır Valiliği'nce, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında yer alan "anız yangını bölgesinde bir gencin darp edildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında yer alan "Yangın bölgesinde valiye, 'yalan söylüyorsunuz' diyen genç darp edildi" iddiasının kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Vali Ali İhsan Su'nun dün Köksalan ve Yazçiceği mahallelerinde Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında yaşanan arazi yangınında hayatını kaybeden vatandaşların taziyesine katıldığı aktarılan açıklamada, Su'nun, taziye programı sırasında ailelerin acılarını paylaştığı, gerekli destek ve yardımların sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiği kaydedildi.Açıklamada, şunlar yer aldı:Bu arada, darp edildiği iddia edilen gencin jandarmaya başvurarak haberi yapanlar hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/diyarbakir-ve-mardin-arasindaki-bolgede-cikan-yanginda-can-kaybi-yukseldi-1085121789.html

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