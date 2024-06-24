https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/dagistan-lideri-melikov-teror-saldirilarinda-en-az-15-polis-oldu-1085151164.html
Dağıstan lideri Melikov: Terör saldırılarında en az 15 polis öldü
Dağıstan lideri Melikov: Terör saldırılarında en az 15 polis öldü
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Melikov, başkent Mahaçkale ve bölgenin güneyindeki Derbent şehrinde meydana gelen... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T07:39+0300
2024-06-24T07:39+0300
2024-06-24T07:35+0300
dünya
rusya
dağıstan
silahlı saldırı
polis
sivil ölümü
yas
uyuyan hücre
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Melikov, Telegram hesabından yaptığı video paylaşımında, “Dağıstan’ın barış ve huzurunu ellerinde silahlarla savunan 15’ten fazla polis memuru bugünkü terör saldırısının kurbanı oldu” şeklinde konuştu.Ayrıca saldırılarda birkaç sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Dağıstan lideri, cumhuriyette üç gün yas ilan edildiğini duyurdu.Bölgedeki durumun devlet kuruluşları ve güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu kaydeden Melikov, “uyuyan hücrelerin” tüm üyeleri tespit edilene kadar arama operasyonu ve soruşturma çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/dagistan-cumhuriyetinin-baskentinde-polis-yol-kontrol-noktasina-saldiri-1085142591.html
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rusya, dağıstan, silahlı saldırı, polis, sivil ölümü, yas, uyuyan hücre
rusya, dağıstan, silahlı saldırı, polis, sivil ölümü, yas, uyuyan hücre
Dağıstan lideri Melikov: Terör saldırılarında en az 15 polis öldü
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Melikov, başkent Mahaçkale ve bölgenin güneyindeki Derbent şehrinde meydana gelen çatışmalarda en az 15 polis memuru ve birkaç sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
Melikov, Telegram hesabından yaptığı video paylaşımında, “Dağıstan’ın barış ve huzurunu ellerinde silahlarla savunan 15’ten fazla polis memuru bugünkü terör saldırısının kurbanı oldu” şeklinde konuştu.
Ayrıca saldırılarda birkaç sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Dağıstan lideri, cumhuriyette üç gün yas ilan edildiğini duyurdu.
Bölgedeki durumun devlet kuruluşları ve güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu kaydeden Melikov, “uyuyan hücrelerin” tüm üyeleri tespit edilene kadar arama operasyonu ve soruşturma çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.