https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/dagistan-lideri-melikov-teror-saldirilarinda-en-az-15-polis-oldu-1085151164.html

Dağıstan lideri Melikov: Terör saldırılarında en az 15 polis öldü

Dağıstan lideri Melikov: Terör saldırılarında en az 15 polis öldü

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Melikov, başkent Mahaçkale ve bölgenin güneyindeki Derbent şehrinde meydana gelen... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T07:39+0300

2024-06-24T07:39+0300

2024-06-24T07:35+0300

dünya

rusya

dağıstan

silahlı saldırı

polis

sivil ölümü

yas

uyuyan hücre

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Melikov, Telegram hesabından yaptığı video paylaşımında, “Dağıstan’ın barış ve huzurunu ellerinde silahlarla savunan 15’ten fazla polis memuru bugünkü terör saldırısının kurbanı oldu” şeklinde konuştu.Ayrıca saldırılarda birkaç sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Dağıstan lideri, cumhuriyette üç gün yas ilan edildiğini duyurdu.Bölgedeki durumun devlet kuruluşları ve güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu kaydeden Melikov, “uyuyan hücrelerin” tüm üyeleri tespit edilene kadar arama operasyonu ve soruşturma çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/dagistan-cumhuriyetinin-baskentinde-polis-yol-kontrol-noktasina-saldiri-1085142591.html

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rusya, dağıstan, silahlı saldırı, polis, sivil ölümü, yas, uyuyan hücre