https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/dagistan-cumhuriyetinin-baskentinde-polis-yol-kontrol-noktasina-saldiri-1085142591.html

Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkentinde polis yol kontrol noktasına saldırı

Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkentinde polis yol kontrol noktasına saldırı

Sputnik Türkiye

Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de kimliği belirsiz kişilerin polis yol kontrol noktasında ateş açtığı bildirildi. İçişleri... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T19:26+0300

2024-06-23T19:26+0300

2024-06-23T19:53+0300

türkiye

dağıstan

mahaçkale

saldırı

polis

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İçişleri Bakanlığı bölge idaresi, Mahaçkale’de bir polis memurunun hayatını kaybettiğini, 6 polis memurunun ise yaralandığını bildirdi. Ön belirlemelere göre sivil halk arasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.Dağıstan lideri Sergey Melikov, Derbent ve Mahaçkale’de meydana gelen çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu: Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde kimliği belirsiz kişiler bir sinagog ve kiliseye otomatik silahlarla ateş açmıştı. Ön belirlemelere göre olay yerinde bir polis hayatını kaybetmişti, bir polis ise yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/rusyaya-bagli-dagistan-cumhuriyetinde-sinagog-ve-kiliseye-silahli-saldiri-1085142230.html

türkiye

dağıstan

mahaçkale

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