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Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkentinde polis yol kontrol noktasına saldırı
Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkentinde polis yol kontrol noktasına saldırı
Sputnik Türkiye
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de kimliği belirsiz kişilerin polis yol kontrol noktasında ateş açtığı bildirildi. İçişleri... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T19:26+0300
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türkiye
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İçişleri Bakanlığı bölge idaresi, Mahaçkale’de bir polis memurunun hayatını kaybettiğini, 6 polis memurunun ise yaralandığını bildirdi. Ön belirlemelere göre sivil halk arasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.Dağıstan lideri Sergey Melikov, Derbent ve Mahaçkale’de meydana gelen çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu: Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde kimliği belirsiz kişiler bir sinagog ve kiliseye otomatik silahlarla ateş açmıştı. Ön belirlemelere göre olay yerinde bir polis hayatını kaybetmişti, bir polis ise yaralanmıştı.
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dağıstan, mahaçkale, saldırı, polis
dağıstan, mahaçkale, saldırı, polis

Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkentinde polis yol kontrol noktasına saldırı

19:26 23.06.2024 (güncellendi: 19:53 23.06.2024)
© Sputnik / Gulya Alieva / Multimedya arşivine gidinRusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’ - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
© Sputnik / Gulya Alieva
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Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de kimliği belirsiz kişilerin polis yol kontrol noktasında ateş açtığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, ön bilgiler doğrultusunda saldırı sonucu bir polis memuru yaralandı.
İçişleri Bakanlığı bölge idaresi, Mahaçkale’de bir polis memurunun hayatını kaybettiğini, 6 polis memurunun ise yaralandığını bildirdi. Ön belirlemelere göre sivil halk arasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Dağıstan lideri Sergey Melikov, Derbent ve Mahaçkale’de meydana gelen çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu:
“Kimliği belirsiz kişiler sosyal durumu istikrarsızlaştırma girişiminde bulundu. Dağıstan polis memurları bu kişilere engel oldu. İlk bilgilere göre, güvenlik güçlerinin arasında yaralananlar var. Tüm kurumlar talimatlara uygun olarak çalışıyor. ‘Yakalama’ operasyonu ilan edildi. Saldırganların kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor. Operasyonel bir karargah oluşturuldu, cumhuriyet sakinlerinin güvenliği adına gerekli tüm kararlar hızlı bir şekilde alınacak.”
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde kimliği belirsiz kişiler bir sinagog ve kiliseye otomatik silahlarla ateş açmıştı. Ön belirlemelere göre olay yerinde bir polis hayatını kaybetmişti, bir polis ise yaralanmıştı.
Rusya'ya bağlı Dağıstan'da bir sinagog ve kiliseye düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
TÜRKİYE
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde sinagog ve kiliseye silahlı saldırı
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