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CHP Sözcüsü Yücel: Biz bu görüşmeyi iktidarın yarattığı enkaza ortak olmak için yapmadık
CHP Sözcüsü Yücel: Biz bu görüşmeyi iktidarın yarattığı enkaza ortak olmak için yapmadık
Sputnik Türkiye
CHP Sözcüsü Yücel, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Biz bu... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.Kurban Bayramı'nın ekonomik zorluklar içinde kutlanmaya çalışıldığını ifade eden Yücel, şöyle konuştu:Yücel, Birleşmiş Milletler destekli yıllık, Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye'nin Avrupa'nın en mutsuz ikinci ülkesi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Karatepe - Şimşek görüşmesiCHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin bugün Mehmet Şimşek ile bir görüşme yaptığını ve ekonomi alanında yaşanan sorunları 4 ana başlıkta Şimşek'e ilettiğini anlatan Yücel, şunları söyledi:'Bunun adı 'harç' değil 'haraçtır'Yücel, kamuoyunda tartışılan vergi düzenlemelerine ilişkin iddiaları da şöyle değerlendirdi:
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, mehmet şimşek, deniz yücel

CHP Sözcüsü Yücel: Biz bu görüşmeyi iktidarın yarattığı enkaza ortak olmak için yapmadık

23:57 24.06.2024 (güncellendi: 00:02 25.06.2024)
© AA / Metin AktaşCHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© AA / Metin Aktaş
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CHP Sözcüsü Yücel, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Biz bu görüşmeyi AKP iktidarının yarattığı enkaza ortak olmak için değil, tam aksine yanlış ekonomi politikalarının bedelini ödeyen, dar gelirli vatandaş olmasın diye yaptık" yorumunda bulundu.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.
Kurban Bayramı'nın ekonomik zorluklar içinde kutlanmaya çalışıldığını ifade eden Yücel, şöyle konuştu:
"Ne yazık ki bu bayramda, otobüs bileti alamadığı için memleketine gidemeyen, evindeki ikramları küçülten, torunlarına harçlık vermekte zorlanan, kurban kesemeyen vatandaşlarımızın sayısının, çok ama çok arttığını gördük. Emekliler de, emekçiler de çok zor günler geçiriyorlar. Paranın alım gücü her geçen gün düşüyor. 17 bin liralık asgari ücretle, 10 bin liralık emekli maaşıyla hayata tutunmak neredeyse imkansız hale geldi. Gençlerin iş bulma ümidi tükendi. İnsanlarımız mutlu olmayı unuttu."
Yücel, Birleşmiş Milletler destekli yıllık, Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye'nin Avrupa'nın en mutsuz ikinci ülkesi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"AKP iktidarı ise sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranmayı sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir yıldır görevde. Göreve geldiği günden bu yana çalışanların kazanılmış haklarına göz dikmek dışında ekonomiyi düze çıkaracak, halka rahat bir nefes aldıracak tek bir adım atmadı. Mehmet Şimşek, memurların servisinden, fazla mesai ücretinden, lojmanından kesinti yaparak ekonomiyi düzeltebileceğini zannediyor."

Karatepe - Şimşek görüşmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin bugün Mehmet Şimşek ile bir görüşme yaptığını ve ekonomi alanında yaşanan sorunları 4 ana başlıkta Şimşek'e ilettiğini anlatan Yücel, şunları söyledi:
"Biz iktidarın milletimize yaşattığı ekonomik sıkıntıların sorumluluğuna ortak olacak değiliz. Biz bu görüşmeyi AKP iktidarının yarattığı enkaza ortak olmak için değil, tam aksine yanlış ekonomi politikalarının bedelini ödeyen, dar gelirli vatandaş olmasın diye yaptık. AKP'nin yanlış ekonomi politikalarının acı reçetesini vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişiklik yapma iradesi olmadığını gördük. Enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen milyonlar, yanlış vergi politikalarıyla daha da büyük bir çıkmazın içine itiliyor. İktidar, tasarrufu toplumun dar gelirli kesiminden beklerken bir yandan da yine dar gelirli vatandaşlarımızı adaletsiz bir vergi sistemiyle kıskaca almakta hiçbir sakınca görmüyor."

'Bunun adı 'harç' değil 'haraçtır'

Yücel, kamuoyunda tartışılan vergi düzenlemelerine ilişkin iddiaları da şöyle değerlendirdi:
"İktidarın koruması altındaki şirketlere sürekli vergi muafiyeti getirilirken, motokuryelerin vergi yükünü artırmak gibi saçma sapan öneriler getiriliyor. Aynı iktidar, motokuryelerin can güvenliğini sağlamak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini arttırmak konusunda bu kadar istekli değildi. Neymiş, bahşişlerden de vergi alınacakmış. Bir başka saçmalık da yurt dışı çıkış harcındaki anormal artış miktarı. Seyahat hakkına darbe vuracak biçimde, yurt dışı çıkış harcını 10 kat arttırmak nedir? Bunun adı 'harç' değil 'haraçtır.' Bu akla ziyan öneriler, sadece vatandaşı daha da zora sokar."
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
EKONOMİ
Ankara’da 4 saat süren buluşma: CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüştü
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