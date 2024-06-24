https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/chp-sozcusu-yucel--biz-bu-gorusmeyi-iktidarin-yarattigi-enkaza-ortak-olmak-icin-yapmadik-1085183680.html

CHP Sözcüsü Yücel: Biz bu görüşmeyi iktidarın yarattığı enkaza ortak olmak için yapmadık

CHP Sözcüsü Yücel: Biz bu görüşmeyi iktidarın yarattığı enkaza ortak olmak için yapmadık

Sputnik Türkiye

CHP Sözcüsü Yücel, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Biz bu... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T23:57+0300

2024-06-24T23:57+0300

2024-06-25T00:02+0300

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

politika

mehmet şimşek

deniz yücel

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.Kurban Bayramı'nın ekonomik zorluklar içinde kutlanmaya çalışıldığını ifade eden Yücel, şöyle konuştu:Yücel, Birleşmiş Milletler destekli yıllık, Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye'nin Avrupa'nın en mutsuz ikinci ülkesi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Karatepe - Şimşek görüşmesiCHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin bugün Mehmet Şimşek ile bir görüşme yaptığını ve ekonomi alanında yaşanan sorunları 4 ana başlıkta Şimşek'e ilettiğini anlatan Yücel, şunları söyledi:'Bunun adı 'harç' değil 'haraçtır'Yücel, kamuoyunda tartışılan vergi düzenlemelerine ilişkin iddiaları da şöyle değerlendirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/kritik-gorusme-basladi-chp-heyeti-ve-bakan-simsek-bir-araya-geldi-1085155207.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, mehmet şimşek, deniz yücel