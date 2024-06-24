Cem Küçük: Yeni vergi paketi eğer cayılmazsa harika olacak, herkes vergi verdiğini hissedecek

"Temel rakamlar iyi gidiyor. Yani makro düzeyde işlem tamam. Sıranın mikro düzeye gelmesi lazım. Yani halka inerse ekonomideki sıkıntı aşılmış olacak. Sayın Şimşek bir yandan da Batı’daki gibi vergi düzenlemesi yapmak istiyor. Sonuna kadar savunuyorum... Mesela yeni vergi paketinde neler var? Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 140 ülke tarafından onaylanan mutabakat metnine göre yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro eşiğini aşan çok uluslu işletme gruplarının düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerlerinin asgari bir tamamlayıcı vergilemeye tabi tutulması kararından hareketle bu şirketlere ek vergi getirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda faaliyet gösterilen her bir ülke bazında belirlenen efektif vergi oranı yüzde 15’in altında olduğu, o ülkede doğan kârlara tamamlayıcı bir vergi uygulanacak. 2024 gelirlerine uygulanmak üzere ve 2025 yılında verilecek ayrı bir beyanname ile yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemeyle tahminî 40 milyar TL gelir etkisi bekleniyor."