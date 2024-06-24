https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/azerbaycanda-hakkinda-arama-karari-bulunan-eski-mahkum-3-polis-ve-1-sivili-oldurdu-1085156086.html

Azerbaycan'da, hakkında arama kararı bulunan eski mahkum, 3 polis ve 1 sivili öldürdü

Azerbaycan'da, hakkında arama kararı bulunan eski mahkum, 3 polis ve 1 sivili öldürdü

Sputnik Türkiye

Azerbaycan'da, hakkında arama kararı bulunan eski mahkum, 3 polis memuru ile bir sivili av tüfeğiyle öldürdü. 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T10:35+0300

2024-06-24T10:35+0300

2024-06-24T10:35+0300

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azerbaycan

av tüfeği

bakü

hükümlü

polis memuru

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Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü'ye bağlı Şüvelan kasabasında, daha önce birçok kez hüküm giyen ve hakkında arama kararı bulunan Rövşen Allahverdiyev'ın kendisini gözaltına almak isteyen polislere silahla karşı koyduğu bildirildi.Aile bireylerini kendine siper ederek kaçmaya çalışan Allahverdiyev'in ekiplere av tüfeği ile ateş açtığı belirtilen açıklamada, olay sonucu 3 polis memuru ile bir sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.Açıklamada, Allahverdiyev'in ekiplerce etkisiz hale getirildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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azerbaycan, av tüfeği, bakü, hükümlü, polis memuru