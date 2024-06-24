https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/azerbaycanda-hakkinda-arama-karari-bulunan-eski-mahkum-3-polis-ve-1-sivili-oldurdu-1085156086.html
Azerbaycan'da, hakkında arama kararı bulunan eski mahkum, 3 polis ve 1 sivili öldürdü
Azerbaycan'da, hakkında arama kararı bulunan eski mahkum, 3 polis ve 1 sivili öldürdü
Sputnik Türkiye
Azerbaycan'da, hakkında arama kararı bulunan eski mahkum, 3 polis memuru ile bir sivili av tüfeğiyle öldürdü. 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T10:35+0300
2024-06-24T10:35+0300
2024-06-24T10:35+0300
dünya
azerbaycan
av tüfeği
bakü
hükümlü
polis memuru
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Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü'ye bağlı Şüvelan kasabasında, daha önce birçok kez hüküm giyen ve hakkında arama kararı bulunan Rövşen Allahverdiyev'ın kendisini gözaltına almak isteyen polislere silahla karşı koyduğu bildirildi.Aile bireylerini kendine siper ederek kaçmaya çalışan Allahverdiyev'in ekiplere av tüfeği ile ateş açtığı belirtilen açıklamada, olay sonucu 3 polis memuru ile bir sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.Açıklamada, Allahverdiyev'in ekiplerce etkisiz hale getirildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ab-silah-alimlarinda-macaristanin-vetosunu-asmak-icin-bir-bosluk-buldu-1085154223.html
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azerbaycan, av tüfeği, bakü, hükümlü, polis memuru
azerbaycan, av tüfeği, bakü, hükümlü, polis memuru
Azerbaycan'da, hakkında arama kararı bulunan eski mahkum, 3 polis ve 1 sivili öldürdü
Azerbaycan'da, hakkında arama kararı bulunan eski mahkum, 3 polis memuru ile bir sivili av tüfeğiyle öldürdü.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü'ye bağlı Şüvelan kasabasında, daha önce birçok kez hüküm giyen ve hakkında arama kararı bulunan Rövşen Allahverdiyev'ın kendisini gözaltına almak isteyen polislere silahla karşı koyduğu bildirildi.
Aile bireylerini kendine siper ederek kaçmaya çalışan Allahverdiyev'in ekiplere av tüfeği ile ateş açtığı belirtilen açıklamada, olay sonucu 3 polis memuru ile bir sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Açıklamada, Allahverdiyev'in ekiplerce etkisiz hale getirildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.