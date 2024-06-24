https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/altin-fiyatlari-icin-kritik-cuma-yilin-son-alim-firsati-1085161586.html

Altın fiyatları için 'kritik cuma': Yılın son alım fırsatı

Altın fiyatları için 'kritik cuma': Yılın son alım fırsatı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, yeni haftaya dengeli bir görünümle başlarken; cuma günü ABD'den gelecek veri önemli olacak. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T12:31+0300

2024-06-24T12:31+0300

2024-06-24T12:31+0300

ekonomi

altın

yarım gram altın

gram altın

dolar

dolar/tl

ekonomi

cumhuriyet altını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg

Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizlerinin düşmesiyle yükselirken, piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağı konusunda ipucu edinmek için, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verisini ve Fed yetkililerinin açıklamalarını izleyecek. Sürpriz gelecek bir veri ile altın fiyatlarının da hareketlenmesi bekleniyor.Altının ons fiyatı, 2327 dolara kadar yükselirken, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,12 primle 2354 dolarda bulundu.Haftanın ilk işlem gününde 2455 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,05 yükselişle 2451 liradan alıcı buldu.Güncel altın satış fiyatları* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.088,00 TL* Yarım altın satış fiyatı: 8.168,00 TL* Tam altın satış fiyatı: 16.253,51 TL* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.287,00 TL* Gremse altın satış fiyatı: 40.758,42 TL'Yılın son alımı'Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığın altını çizen Memiş'in TV 100'deki yazısında yaptığı değerlendirmeler şöyle şekillendi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/cem-kucuk-yeni-vergi-paketi-eger-cayilmazsa-harika-olacak-herkes-vergi-verdigini-hissedecek-1085158773.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gram altın,altın fiyatları,tam altın ne kadar