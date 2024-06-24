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Altın fiyatları için 'kritik cuma': Yılın son alım fırsatı
Altın fiyatları için 'kritik cuma': Yılın son alım fırsatı
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, yeni haftaya dengeli bir görünümle başlarken; cuma günü ABD'den gelecek veri önemli olacak. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24.06.2024, Sputnik Türkiye
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Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizlerinin düşmesiyle yükselirken, piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağı konusunda ipucu edinmek için, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verisini ve Fed yetkililerinin açıklamalarını izleyecek. Sürpriz gelecek bir veri ile altın fiyatlarının da hareketlenmesi bekleniyor.Altının ons fiyatı, 2327 dolara kadar yükselirken, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,12 primle 2354 dolarda bulundu.Haftanın ilk işlem gününde 2455 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,05 yükselişle 2451 liradan alıcı buldu.Güncel altın satış fiyatları* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.088,00 TL* Yarım altın satış fiyatı: 8.168,00 TL* Tam altın satış fiyatı: 16.253,51 TL* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.287,00 TL* Gremse altın satış fiyatı: 40.758,42 TL'Yılın son alımı'Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığın altını çizen Memiş'in TV 100'deki yazısında yaptığı değerlendirmeler şöyle şekillendi:
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gram altın,altın fiyatları,tam altın ne kadar
gram altın,altın fiyatları,tam altın ne kadar

Altın fiyatları için 'kritik cuma': Yılın son alım fırsatı

12:31 24.06.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© AA
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Altın fiyatları, yeni haftaya dengeli bir görünümle başlarken; cuma günü ABD'den gelecek veri önemli olacak. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizlerinin düşmesiyle yükselirken, piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağı konusunda ipucu edinmek için, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verisini ve Fed yetkililerinin açıklamalarını izleyecek.
Sürpriz gelecek bir veri ile altın fiyatlarının da hareketlenmesi bekleniyor.
Altının ons fiyatı, 2327 dolara kadar yükselirken, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,12 primle 2354 dolarda bulundu.
Haftanın ilk işlem gününde 2455 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,05 yükselişle 2451 liradan alıcı buldu.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.088,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.168,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 16.253,51 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.287,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 40.758,42 TL
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
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11:36

'Yılın son alımı'

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığın altını çizen Memiş'in TV 100'deki yazısında yaptığı değerlendirmeler şöyle şekillendi:

"2 bin 322 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Yılın son alımı olan 2 bin 280 dolar seviyesi bu hafta denenebilir. Yılın SON alımını değerlendirmek isteyenler için önemli bir hafta. Altın artık alım fırsatı vermeden 2 bin 600 dolar seviyesi yolculuğuna başlamasını bekliyorum. Ons altın 2 bin 280 dolar seviyesini test ettiğinde gram altın yatırımcısı da yılın son alım fırsatını yakalamış olacak. Özellikle gram altın, 3 bin 3 bin 500 aralığındaki yolculuğuna Temmuz itibariyle başlamasını bekliyorum."

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