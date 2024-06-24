https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/antalyada-bir-kisi-bankta-olu-bulundu-1085148764.html

Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu

Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu. 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T00:51+0300

2024-06-24T00:51+0300

2024-06-24T00:51+0300

türkiye

kepez

antalya

bank

polis

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Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda yol üzerindeki bankta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üstünden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/nem-orani-yuzde-86yi-gecti-sehrin-uzerini-sis-bulutu-kapladi-1085042505.html

türkiye

kepez

antalya

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kepez, antalya, bank, polis