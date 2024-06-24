https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/antalyada-bir-kisi-bankta-olu-bulundu-1085148764.html
Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu
Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu. 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T00:51+0300
2024-06-24T00:51+0300
2024-06-24T00:51+0300
türkiye
kepez
antalya
bank
polis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085148458_0:132:3078:1863_1920x0_80_0_0_e7aaf246788347593e4a17086348b477.jpg
Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda yol üzerindeki bankta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üstünden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/nem-orani-yuzde-86yi-gecti-sehrin-uzerini-sis-bulutu-kapladi-1085042505.html
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kepez, antalya, bank, polis
kepez, antalya, bank, polis
Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu.
Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda yol üzerindeki bankta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üstünden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.