https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/nem-orani-yuzde-86yi-gecti-sehrin-uzerini-sis-bulutu-kapladi-1085042505.html

Antalya'da nem oranı yüzde 86’yı geçti, gökyüzünü sis bulutu kapladı

Antalya'da nem oranı yüzde 86’yı geçti, gökyüzünü sis bulutu kapladı

Sputnik Türkiye

Antalya’da nem oranında ki yüzde 86’lık ani artış nedeniyle hissedilen hava sıcaklığı 35 dereceyi aştı. 29 derece olarak ölçülen deniz suyu sıcaklığı ise hava... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T15:42+0300

2024-06-20T15:42+0300

2024-06-20T15:43+0300

yaşam

antalya

nem

sıcak hava

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Kurban Bayramı sürecinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı nem oranındaki ani artış nedeniyle yükseliş gösterdi. Gün içerisinde Antalya kent merkezinde ki en yüksek nem oranı yüzde 86 olarak ölçülürken, meteoroloji verilerine göre 30 derece olan hava sıcaklığı ise 36 derece civarında hissedildi. Nem oranında ki ani yükseliş nedeniyle hissedilen hava sıcaklığının artması nedeniyle sıcaktan bunalan Antalyalılar ve turistler kendilerini gölgelik alanlara ve sahile attı.Hava 30, deniz 29 dereceYoğun nem dolayısıyla Antalya’nın giriş noktası olan Kepez Seyir Terası’ndan kent manzarası görülmekte zorlandı. Konyaaltı sahilinin başlangıç noktasında ise benzer bir görüntü vardı. Antalya’yı çevreleyen Beydağlar nem bulutundan dolayı silüet şeklinde görüntülendi. Yüksek nem oranı nedeniyle hava sıcaklığının artmasından dolayı asfalt yollardan yükselen sıcak buhar dikkat çekti. Deniz suyu sıcaklığında ise rekor ölçüm yapıldı. Hava sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da deniz suyu sıcaklığı ölçümü ise 29 derece dolaylarında seyretti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/meteoroloji-acikladi-hava-sicakligi-mevsim-normallerinin-3-6-derece-uzerinde-seyredecek-1084916829.html

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antalya, nem, sıcak hava