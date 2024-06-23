https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/mardin-ve-diyarbakir-arasinda-cikan-yanginda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-15e-cikti-1085141581.html
Mardin ve Diyarbakır arasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı
Mardin ve Diyarbakır arasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır ve Mardin arasında çıkarak yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T18:24+0300
2024-06-23T18:24+0300
2024-06-23T18:24+0300
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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında 55 yaşındaki Zekiye Erdenli'nin de hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 15'e çıktı. Erdenli, gözyaşları arasında defnedildi. Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/diyarbakir-valiliginden-valiye-tepki-gosteren-kisi-darp-edildi-iddialarina-aciklama-1085140938.html
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mardin, diyarbakır, yangın, yangın söndürme
mardin, diyarbakır, yangın, yangın söndürme
Mardin ve Diyarbakır arasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı
Diyarbakır ve Mardin arasında çıkarak yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında 55 yaşındaki Zekiye Erdenli'nin de hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 15'e çıktı.
Erdenli, gözyaşları arasında defnedildi.
Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir hayatını kaybetmişti.