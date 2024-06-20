https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/ab-rusyaya-yonelik-14-yaptirim-paketini-onayladi-1085037072.html

AB, Rusya’ya yönelik 14. yaptırım paketini onayladı

AB, Rusya’ya yönelik 14. yaptırım paketini onayladı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların yer aldığı 14. paketin AB üyesi ülkelerin daimi temsilcileri tarafından onaylandığını duyurdu. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T13:29+0300

2024-06-20T13:29+0300

2024-06-20T13:29+0300

dünya

avrupa birliği

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yaptırım

ekonomik yaptırım

enerji

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

lng

ursula von der leyen

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AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, “AB daimi temsilcileri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığına yanıt olarak önemli ve içeriği zengin 14. yaptırım paketine onay verdi. Bu paket yeni tedbirler öngörüyor ve mevcut kısıtlamaları güçlendiriyor, bununla yaptırımları aşma imkanını ortadan kaldırıyor” ifadesine yer verildi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X paylaşımında, yeni yaptırım paketinin Rusya’yı kilit teknolojilere erişimden ve enerji gelirlerinden daha fazla mahrum bırakacağını ve gölge filosu ile yurtdışındaki gölge bankacılık ağını etkileyeceğini yazdı.Batı medyasının aktardığına göre yaptırımlar, Rus sıvılaştırılmış doğalgazının (LNG) yeniden ihracatı için AB altyapısından yararlanmaya yönelik kısıtlamaların yanı sıra, Rus petrolü taşıyan tankerlere yönelik tedbirleri de içeriyor. AB’nin ‘kara listesine’ de 40'tan fazla yeni kişi ve kuruluşun adının eklenmesi bekleniyor.Ayrıca yeni paketin onaylanma sürecinin Almanya’nın, Avrupalı şirketlerin Rusya’da faaliyet gösteren yan şirketlerine yönelik kuralların sıkılaştırılmasına ilişkin duruşu nedeniyle uzadığı, ancak bir çözümün bulunduğu bildiriliyor.AB, Şubat 2022’den bu yana Rusya’ya, vatandaşlarına ve kuruluşlarına yönelik 13 yaptırım paketi uygulamaya koymuştu. Yaptırım listesine şu ana kadar toplamda bin 725 kişi ve 420 şirketi dahil edilmişti. AB vatandaşları ve şirketlerinin yaptırım listelerinde yer alan kişilere fon sağlamaları, ‘kara liste’deki kişilere de AB’ye girişi veya transit olarak AB topraklarından geçişi de yasaklanmıştı.Rusya, eşi benzeri görülmemiş yaptırım baskısının üstesinden başarılı bir şekilde geliyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı’nın yaptırım politikasının başarısız olduğunu kabul edecek kadar cesur olmadığını dile getirmişti. Batı ülkelerinde de yaptırımların etkili olmadığı yönünde görüşler dile getiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/kuzey-kore-rusya-benzeri-gorulmemis-yaptirimlarin-ustesinden-gelmeyi-basardi-1084956975.html

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avrupa birliği, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, enerji, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), lng, ursula von der leyen