https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/abdli-eski-yetkililerden-rusya-kazaniyor-baris-gorusmelerinin-zamani-geldi-cagrisi-1085167616.html

ABD’li eski yetkililerden ‘Rusya kazanıyor, barış görüşmelerinin zamanı geldi’ çağrısı

ABD’li eski yetkililerden ‘Rusya kazanıyor, barış görüşmelerinin zamanı geldi’ çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD’nin eski Suudi Arabistan Büyükelçisi David H. Rundell ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’un eski danışmanı Michael Gfoeller, Ukrayna’daki... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T15:17+0300

2024-06-24T15:17+0300

2024-06-24T15:14+0300

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Rundell ve Gfoeller, Newsweek için kaleme aldıkları yazıda, “Rusya, Ukrayna'nın insan kaynaklarını ve NATO'nun cephaneliğini şiddetle tüketen bir yıpratma savaşını kazanıyor, ancak bir uzlaşmaya varmak için hala zamanımız var” ifadesini kullandılar.Yazıda, Vladimir Zelenskiy’nin “maksimalist taleplerini desteklemeye devam etmek” yerine, Ukrayna’yı Rusya’yla müzakere masasına oturtmanın Batı’nın çıkarına olduğu kaydedildi.Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı Kirill Budanov, Philadelphia Inquirer’e demecinde, cephedeki durumun Ukrayna ordusu için zor olduğunu ve en az bir ay daha kolay hale gelmeyeceğini dile getirmişti.Rusya, Ukrayna’ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümü için engel olduğunu ve NATO ülkelerinin çatışmaya taraf yaptığını defalarca dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-6-atacms-ve-4-patriot-fuzesi-engellendi-1085163705.html

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