https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/abdli-eski-yetkililerden-rusya-kazaniyor-baris-gorusmelerinin-zamani-geldi-cagrisi-1085167616.html
ABD’li eski yetkililerden ‘Rusya kazanıyor, barış görüşmelerinin zamanı geldi’ çağrısı
ABD’li eski yetkililerden ‘Rusya kazanıyor, barış görüşmelerinin zamanı geldi’ çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD’nin eski Suudi Arabistan Büyükelçisi David H. Rundell ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’un eski danışmanı Michael Gfoeller, Ukrayna’daki... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T15:17+0300
2024-06-24T15:17+0300
2024-06-24T15:14+0300
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Rundell ve Gfoeller, Newsweek için kaleme aldıkları yazıda, “Rusya, Ukrayna'nın insan kaynaklarını ve NATO'nun cephaneliğini şiddetle tüketen bir yıpratma savaşını kazanıyor, ancak bir uzlaşmaya varmak için hala zamanımız var” ifadesini kullandılar.Yazıda, Vladimir Zelenskiy’nin “maksimalist taleplerini desteklemeye devam etmek” yerine, Ukrayna’yı Rusya’yla müzakere masasına oturtmanın Batı’nın çıkarına olduğu kaydedildi.Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı Kirill Budanov, Philadelphia Inquirer’e demecinde, cephedeki durumun Ukrayna ordusu için zor olduğunu ve en az bir ay daha kolay hale gelmeyeceğini dile getirmişti.Rusya, Ukrayna’ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümü için engel olduğunu ve NATO ülkelerinin çatışmaya taraf yaptığını defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-6-atacms-ve-4-patriot-fuzesi-engellendi-1085163705.html
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ukrayna krizi, newsweek, abd, batı, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, kirill budanov, nato
ukrayna krizi, newsweek, abd, batı, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, kirill budanov, nato
ABD’li eski yetkililerden ‘Rusya kazanıyor, barış görüşmelerinin zamanı geldi’ çağrısı
ABD’nin eski Suudi Arabistan Büyükelçisi David H. Rundell ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’un eski danışmanı Michael Gfoeller, Ukrayna’daki çatışmayı kazanmak üzere olan Rusya’yla müzakere masasına oturma zamanın geldiğini belirtti.
Rundell ve Gfoeller, Newsweek
için kaleme aldıkları yazıda, “Rusya, Ukrayna'nın insan kaynaklarını ve NATO'nun cephaneliğini şiddetle tüketen bir yıpratma savaşını kazanıyor, ancak bir uzlaşmaya varmak için hala zamanımız var
” ifadesini kullandılar.
Yazıda, Vladimir Zelenskiy’nin “maksimalist taleplerini desteklemeye devam etmek” yerine, Ukrayna’yı Rusya’yla müzakere masasına oturtmanın Batı’nın çıkarına olduğu kaydedildi.
Öngörülemeyen olaylar yeni Karayip krizinin fitilini ateşlemeden önce gerilimi tırmandırma yolundan çekilmek daha iyi olmaz mı?
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı Kirill Budanov, Philadelphia Inquirer’e demecinde, cephedeki durumun Ukrayna ordusu için zor olduğunu ve en az bir ay daha kolay hale gelmeyeceğini dile getirmişti.
Rusya, Ukrayna’ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümü için engel olduğunu ve NATO ülkelerinin çatışmaya taraf yaptığını defalarca dile getirmişti.