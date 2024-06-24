https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/abd-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirler-kiev-icin-yeterli-1085175882.html
ABD: Rus varlıklarından elde edilen gelirler Kiev için yeterli
ABD: Rus varlıklarından elde edilen gelirler Kiev için yeterli
Sputnik Türkiye
ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'nın... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T17:28+0300
2024-06-24T17:28+0300
2024-06-24T17:28+0300
ukrayna krizi
abd
abd dışişleri bakanlığı
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085175725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce356690206a0211bc96a7d05736d005.jpg
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı, G7 ülkelerinin bu mücadeleyi sürdürmek için gerekli kaynakları yaratma konusunda anlaştıklarına tanık ettiklerinin altını çizerek, “Bu karar umarım yakında teyit edilir br dondurulmuş Rus varlıklarının gelirlerinin Ukrayna'nın 50 milyar ila 60 milyar dolar almasına olanak tanıyacak bir kredi olanağı yaratmak için kullanılır” dedi.O'Brien, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna’ya gönderilmesi sayesinde Kiev’in mücadeleyi 2025 yılına kadar sürdürebileceğini sözlerine ekledi.AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı.Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/nebenzya-rus-varliklarina-el-konulmasi-tehlikeli-emsal-olusturur-1084828577.html
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085175725_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_42274a2f4757bf383605a8324a4b337e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya
abd, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya
ABD: Rus varlıklarından elde edilen gelirler Kiev için yeterli
ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'nın 2025 yılına kadar askeri harekatına devam etmesine izin vereceğini söyledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı, G7 ülkelerinin bu mücadeleyi sürdürmek için gerekli kaynakları yaratma konusunda anlaştıklarına tanık ettiklerinin altını çizerek, “Bu karar umarım yakında teyit edilir br dondurulmuş Rus varlıklarının gelirlerinin Ukrayna'nın 50 milyar ila 60 milyar dolar almasına olanak tanıyacak bir kredi olanağı yaratmak için kullanılır” dedi.
O'Brien, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna’ya gönderilmesi sayesinde Kiev’in mücadeleyi 2025 yılına kadar sürdürebileceğini sözlerine ekledi.
AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.
Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı.
Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.