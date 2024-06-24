https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/abd-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirler-kiev-icin-yeterli-1085175882.html

ABD: Rus varlıklarından elde edilen gelirler Kiev için yeterli

ABD: Rus varlıklarından elde edilen gelirler Kiev için yeterli

Sputnik Türkiye

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'nın... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T17:28+0300

2024-06-24T17:28+0300

2024-06-24T17:28+0300

ukrayna krizi

abd

abd dışişleri bakanlığı

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rusya

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı, G7 ülkelerinin bu mücadeleyi sürdürmek için gerekli kaynakları yaratma konusunda anlaştıklarına tanık ettiklerinin altını çizerek, “Bu karar umarım yakında teyit edilir br dondurulmuş Rus varlıklarının gelirlerinin Ukrayna'nın 50 milyar ila 60 milyar dolar almasına olanak tanıyacak bir kredi olanağı yaratmak için kullanılır” dedi.O'Brien, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna’ya gönderilmesi sayesinde Kiev’in mücadeleyi 2025 yılına kadar sürdürebileceğini sözlerine ekledi.AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı.Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/nebenzya-rus-varliklarina-el-konulmasi-tehlikeli-emsal-olusturur-1084828577.html

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