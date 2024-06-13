https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/nebenzya-rus-varliklarina-el-konulmasi-tehlikeli-emsal-olusturur-1084828577.html
Nebenzya: Rus varlıklarına el konulması ‘tehlikeli emsal’ oluşturur
Nebenzya: Rus varlıklarına el konulması ‘tehlikeli emsal’ oluşturur
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, dondurulan Rus varlıklarına olası el konulmasının tehlikeli bir emsal oluşturacağını ifade etti. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T23:54+0300
2024-06-13T23:54+0300
2024-06-13T23:54+0300
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı'da dondurulan Rus varlıklarına olası el konulmasının tehlikeli bir emsal oluşturacağını, Rusya’nın uluslararası topluma ABD ve uydularının bu tür davranışlarına karşı çıkma çağrısında bulunduğunu söyledi.BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, “Ayrı olarak, ABD'de Nisan ayında Rusya Merkez Bankası'nın devlet varlıklarının tutuklanması, el konulması ve devredilmesine zemin oluşturan bir yasanın kabul edildiğine de dikkat çekmek isteriz. Bu yasa, BM Şartı'nda yer alan devletlerin egemen eşitliği ve iç işlerine müdahale etmeme ilkelerinin yanı sıra, devletlerin ve mülklerinin dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukukun normlarını ve ilkelerini büyük ölçüde ihlal etmektedir” dedi.Nebenzya, ABD ve müttefiklerinin bu tür davranışlarının, hiçbir devletin varlıklarının ‘yasadışı kamulaştırmadan’ korunmayacağı anlamına gelen ‘tehlikeli bir emsal’ oluşturacağına vurgu yaparak, “Her devlet, varlıklarını ABD'de veya uydularında tutmaya karar vermeden önce iki kez düşünmeli” diye konuştu.Rusya’nın uluslararası toplum üyelerini bu tür yasa dışı davranışlara karşı seslerini yükseltmeye ve bu ihlallere suç ortaklığından kaçınmak için bunları desteklemekten kaçınmaya çağırdığını belirten Rus diplomat, “Varlıklara el konulması durumunda misilleme hakkını kullanacağız" ifadesini kullandı.Daha önce, G7 ülkeleri liderlerinin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna’ya bu yılın sonuna kadar 50 milyar dolar kredi sağlanması konusunda anlaşmaya vardıkları duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/italya-basbakani-meloni-g7-ukraynaya-50-milyar-dolarlik-kredi-konusunda-anlasmaya-vardi-1084826870.html
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vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, abd, uydu, rusya, uluslararası toplum, g7, ukrayna
Nebenzya: Rus varlıklarına el konulması ‘tehlikeli emsal’ oluşturur
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, dondurulan Rus varlıklarına olası el konulmasının tehlikeli bir emsal oluşturacağını ifade etti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı'da dondurulan Rus varlıklarına olası el konulmasının tehlikeli bir emsal oluşturacağını, Rusya’nın uluslararası topluma ABD ve uydularının bu tür davranışlarına karşı çıkma çağrısında bulunduğunu söyledi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, “Ayrı olarak, ABD'de Nisan ayında Rusya Merkez Bankası'nın devlet varlıklarının tutuklanması, el konulması ve devredilmesine zemin oluşturan bir yasanın kabul edildiğine de dikkat çekmek isteriz. Bu yasa, BM Şartı'nda yer alan devletlerin egemen eşitliği ve iç işlerine müdahale etmeme ilkelerinin yanı sıra, devletlerin ve mülklerinin dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukukun normlarını ve ilkelerini büyük ölçüde ihlal etmektedir” dedi.
Nebenzya, ABD ve müttefiklerinin bu tür davranışlarının, hiçbir devletin varlıklarının ‘yasadışı kamulaştırmadan’ korunmayacağı anlamına gelen ‘tehlikeli bir emsal’ oluşturacağına vurgu yaparak, “Her devlet, varlıklarını ABD'de veya uydularında tutmaya karar vermeden önce iki kez düşünmeli” diye konuştu.
Rusya’nın uluslararası toplum üyelerini bu tür yasa dışı davranışlara karşı seslerini yükseltmeye ve bu ihlallere suç ortaklığından kaçınmak için bunları desteklemekten kaçınmaya çağırdığını belirten Rus diplomat, “Varlıklara el konulması durumunda misilleme hakkını kullanacağız" ifadesini kullandı.
Daha önce, G7 ülkeleri liderlerinin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna’ya bu yılın sonuna kadar 50 milyar dolar kredi sağlanması konusunda anlaşmaya vardıkları duyurulmuştu.