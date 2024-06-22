https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/israile-baski-tam-saha-devam-ediyor-bir-ulke-daha-soykirim-davasina-mudahil-oldu-1085123629.html

İsrail'e baskı tam saha devam ediyor: Bir ülke daha soykırım davasına müdahil oldu

İsrail'e baskı tam saha devam ediyor: Bir ülke daha soykırım davasına müdahil oldu

Sputnik Türkiye

Küba hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı soykırım suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olma kararı aldı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T17:49+0300

2024-06-22T17:49+0300

2024-06-22T17:49+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

israil ordusu (idf)

soykırım

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Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küba hükümetinin Filistin halkına karşı işlenen soykırıma son verilmesine yönelik meşru uluslararası çabalara destek vermek amacıyla Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail Devleti'ne karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahil olma kararı aldığı duyuruldu. 'İsrail, ABD hükümetinin suç ortaklığı ile soykırım yapıyor'Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme'ye bağlı olarak Küba'nın 'üçüncü devlet' olarak sözleşmenin yorumuna ilişkin beyanda bulunma hakkını kullanacağı belirtildi. Açıklamada, "İsrail, ABD hükümetinin suç ortaklığıyla işgalci güç olarak 4. Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini görmezden geliyor. Soykırım, apartheid (ırksal ayrımcılık), zorla yerinden edilme ve toplu cezalandırmaların günümüz dünyasında yeri olamaz" ifadeleri kullanıldı.Türkiye de müdahil olmuştu Öte yandan Güney Afrika, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme'yi ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta İsrail'e karşı Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı. İrlanda, Şili, İspanya, Kolombiya, Meksika ve Türkiye de İsrail'e karşı açılan davaya müdahil olacağını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/israilli-bakandan-lubnan-aciklamasi-buyuk-cenaze-torenlerine-hazirlaniyoruz-1085041643.html

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), soykırım