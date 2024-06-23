https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/trump-ukraynadaki-catismalarin-cozumu-icin-zaman-cizelgesini-belirledi-1085129029.html

Trump, Ukrayna'daki çatışmaların çözümü için zaman çizelgesini belirledi

Trump, Ukrayna'daki çatışmaların çözümü için zaman çizelgesini belirledi

Sputnik Türkiye

Başkanlık seçimlerinde Joe Biden’la yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Philadelphia'da düzenlenen bir mitingde, seçimi kazanması halinde daha göreve... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T08:43+0300

2024-06-23T08:43+0300

2024-06-23T08:56+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

donald trump

abd başkanlık seçimleri

joe biden

rusya

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Biden’ın Ukrayna’nın geleceğinin NATO’da olduğunu söyleyerek hata yaptığına değinen Trump, ABD merkezli Times Now portalı haber tarafından YouTube'da yayınlanan konuşmasında, "Oval Ofis'e girmeden ve daha başkanlık seçimlerini kazanmadan önce Rusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç çatışmaya son vereceğim" sözünü verdi.Daha önce Trump defalarca, seçimi kazanması halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sadece 24 saat içinde çözebileceğini söylemişti.Eski ABD Başkanının bu sözlerini Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sorunun bu kadar basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğuna dikkat çekmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise geçtiğimiz yıl Trump'ın ‘Ukrayna krizi de dahil olmak üzere akut sorunları birkaç gün içinde çözme’ isteğini olumlu olarak değerlendirmişti.Putin, aynı zamanda, ABD seçimlerinden çıkacak herhangi bir sonucun ABD-Rusya ilişkilerini etkileyeceğine dair şüphe duyduğunu da vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/donald-trumptan-zelenskiye-kotu-haber-artik-odeme-yok-1084919284.html

abd

ukrayna

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abd, ukrayna, donald trump, abd başkanlık seçimleri, joe biden, rusya