https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/donald-trumptan-zelenskiye-kotu-haber-artik-odeme-yok-1084919284.html

Donald Trump'tan Zelenskiy'e kötü haber: 'Artık ödeme yok'

Donald Trump'tan Zelenskiy'e kötü haber: 'Artık ödeme yok'

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde Ukrayna'daki durumu 'çözüme kavuşturma' sözü vererek Vladimir Zelenskiy'e on milyarlarca dolar vermeyi... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T10:58+0300

2024-06-17T10:58+0300

2024-06-17T10:58+0300

ukrayna krizi

donald trump

vladimir zelenskiy

ukrayna

joe biden

abd

beyaz saray

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Michigan'da Turning Point Action tarafından düzenlenen bir konferansta destekçilerine seslenen Trump, "Zelensky'nin belki de gelmiş geçmiş en iyi politikacı olduğunu düşünüyorum. Ülkemize her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor. Şimdi işin güzel tarafı şu: Daha dört gün önce 60 milyar dolarla gitti ve eve döndüğünde bir 60 milyar dolara daha ihtiyacı olduğunu açıkladı, asla bitmez" cümlelerini dile getirdi.ABD ve diğer G7 ülkeleri Perşembe günü Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık bir kredi vereceklerini açıklamıştı. Bu kredinin, Rusya'nın dondurulan yaklaşık 300 milyar dolarlık varlıklarından elde edilecek gelirle destekleneceğini ifade edilmişti.Trump Michigan'daki kalabalığa "Beyaz Saray'a geçmeden önce bu konuyu çözüme kavuşturacağım. Seçilmiş başkan olarak bunu halledeceğim" diyerek 2022'den bu yana pek çok kez zikrettiğ gibi, kendisi başkan olmuş olsaydı Ukrayna çatışmasının 'asla yaşanmayacağını' yineledi.Trump defalarca ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya açık uçlu askeri destek politikasının ABD'yi bir 'üçüncü dünya savaşına' doğru götürdüğünü dile getirmiş ve Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Biden'ı yenmesi halinde çatışmayı '24 saat içinde' sona erdireceği sözünü vermişti.

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donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, joe biden, abd, beyaz saray