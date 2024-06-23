https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/tarla-kavgasi-kanli-bitti-4-yarali-1085129331.html

Tarla kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Tarla kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ Çorlu’da akraba iki grubun tarla meselesi yüzünden karşı karşıya geldiği bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T08:47+0300

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2024-06-23T08:47+0300

türkiye

tarla

tekirdağ

çorlu

çorlu adliyesi

kavga

bıçaklı kavga

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Olay, gece saatlerinde Havuzlar Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı ile Mehteran Caddesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tarla meselesi nedeniyle akraba iki taraf karşı kaşıya geldi.Gerginliğin büyümesi üzerine bıçaklı sopalı kavga çıktı. Olay sonrası yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan tarafa ait bir araçta da hasar meydana geldi.Kavga olayına ilişkin polis tarafından soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/igdirda-yayla-meselesi-kanli-bitti-1i-agir-20-yarali-1085084638.html

türkiye

tekirdağ

çorlu

çorlu adliyesi

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tarla, tekirdağ, çorlu, çorlu adliyesi, kavga, bıçaklı kavga