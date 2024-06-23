https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/tarla-kavgasi-kanli-bitti-4-yarali-1085129331.html
Tarla kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
Tarla kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ Çorlu’da akraba iki grubun tarla meselesi yüzünden karşı karşıya geldiği bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T08:47+0300
2024-06-23T08:47+0300
2024-06-23T08:47+0300
türkiye
tarla
tekirdağ
çorlu
çorlu adliyesi
kavga
bıçaklı kavga
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Olay, gece saatlerinde Havuzlar Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı ile Mehteran Caddesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tarla meselesi nedeniyle akraba iki taraf karşı kaşıya geldi.Gerginliğin büyümesi üzerine bıçaklı sopalı kavga çıktı. Olay sonrası yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan tarafa ait bir araçta da hasar meydana geldi.Kavga olayına ilişkin polis tarafından soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/igdirda-yayla-meselesi-kanli-bitti-1i-agir-20-yarali-1085084638.html
türkiye
tekirdağ
çorlu
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tarla, tekirdağ, çorlu, çorlu adliyesi, kavga, bıçaklı kavga
tarla, tekirdağ, çorlu, çorlu adliyesi, kavga, bıçaklı kavga
Tarla kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
Tekirdağ Çorlu’da akraba iki grubun tarla meselesi yüzünden karşı karşıya geldiği bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Havuzlar Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı ile Mehteran Caddesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tarla meselesi nedeniyle akraba iki taraf karşı kaşıya geldi.
Gerginliğin büyümesi üzerine bıçaklı sopalı kavga çıktı. Olay sonrası yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan tarafa ait bir araçta da hasar meydana geldi.
Kavga olayına ilişkin polis tarafından soruşturma başlatıldı.