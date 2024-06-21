https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/igdirda-yayla-meselesi-kanli-bitti-1i-agir-20-yarali-1085084638.html
Iğdır'da 'yayla meselesi' kanlı bitti: 1'i ağır 20 yaralı
Iğdır'da 'yayla meselesi' kanlı bitti: 1'i ağır 20 yaralı
Sputnik Türkiye
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak köyünden yaylaya çıkan bir konvoy, iddiaya göre Abbasgöl köylüleri tarafından saldırıya uğradı. Olayda 20 kişi... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T15:20+0300
2024-06-21T15:20+0300
2024-06-21T15:20+0300
türkiye
iğdır
yayla
kavga
yaralı
ağır yaralı
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak ile Abbasgöl köyü arasında yıllardır devam eden yayla meselesi bu sene yine kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu Karabulak köyüne ait konvoy, mahkeme kararına rağmen kolluk kuvvetlerinin nezaretinde yaylaya doğru ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1’i ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, saldırının ardından incelemelerine başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/icisleri-bakanligi-istanbulda-yasayan-yabanci-sayisini-acikladi-1085081536.html
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iğdır, yayla, kavga, yaralı, ağır yaralı
iğdır, yayla, kavga, yaralı, ağır yaralı
Iğdır'da 'yayla meselesi' kanlı bitti: 1'i ağır 20 yaralı
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak köyünden yaylaya çıkan bir konvoy, iddiaya göre Abbasgöl köylüleri tarafından saldırıya uğradı. Olayda 20 kişi yaralandı.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak ile Abbasgöl köyü arasında yıllardır devam eden yayla meselesi bu sene yine kavgaya dönüştü.
Edinilen bilgiye göre aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu Karabulak köyüne ait konvoy, mahkeme kararına rağmen kolluk kuvvetlerinin nezaretinde yaylaya doğru ilerlerken silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda 1’i ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, saldırının ardından incelemelerine başladı.