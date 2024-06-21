https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/igdirda-yayla-meselesi-kanli-bitti-1i-agir-20-yarali-1085084638.html

Iğdır'da 'yayla meselesi' kanlı bitti: 1'i ağır 20 yaralı

Iğdır'da 'yayla meselesi' kanlı bitti: 1'i ağır 20 yaralı

Sputnik Türkiye

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak köyünden yaylaya çıkan bir konvoy, iddiaya göre Abbasgöl köylüleri tarafından saldırıya uğradı. Olayda 20 kişi... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T15:20+0300

2024-06-21T15:20+0300

2024-06-21T15:20+0300

türkiye

iğdır

yayla

kavga

yaralı

ağır yaralı

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak ile Abbasgöl köyü arasında yıllardır devam eden yayla meselesi bu sene yine kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu Karabulak köyüne ait konvoy, mahkeme kararına rağmen kolluk kuvvetlerinin nezaretinde yaylaya doğru ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1’i ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, saldırının ardından incelemelerine başladı.

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