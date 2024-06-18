https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/suriyeli-siginmacilar-bir-mesire-alanindaki-gorevlilere-saldirdi-iddiasina-iliskin-aciklama-1084982159.html
'Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı' iddiasına ilişkin açıklama
'Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı' iddiasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili "Suriyeli... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T23:36+0300
2024-06-18T23:36+0300
2024-06-18T23:37+0300
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suriyeli
suriyeli mülteciler
suriyeli sığınmacılar
suriyeli göçmenler
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan “Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı” iddiasına açıklama geldi.DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı."Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ingilterede-siginmacilari-gocmen-gemisine-goturecek-otobuse-engel-olan-45-kisi-gozaltina-alindi-1083428697.html
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suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
'Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı' iddiasına ilişkin açıklama
23:36 18.06.2024 (güncellendi: 23:37 18.06.2024)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili "Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan “Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı” iddiasına açıklama geldi.
DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.
"Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Mesire Alanı'nda, özel güvenlik görevlileri ile bazı şahıslar arasında mangal yakma nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür. Olayla ilgili yapılan adli tahkikatta güvenlik görevlileri ile kavga edenlerin iddia edildiği gibi yabancı uyruklu değil, Türk vatandaşı olduğu belirlenmiştir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyonlara itibar etmeyiniz."