https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/sirp-cumhuriyetinin-lideri-dodik-bati-dayton-baris-anlasmasini-ihlal-ediyor-1084630398.html
Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik: Batı, Dayton Barış Anlaşmasını ihlal ediyor
Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik: Batı, Dayton Barış Anlaşmasını ihlal ediyor
Sputnik Türkiye
Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik, Batı’nın Minsk anlaşmalarıyla Rusya'yı, Dayton anlaşmalarıyla da Sırpları kandırdığını ifade etti. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T01:59+0300
2024-06-08T01:59+0300
2024-06-08T01:59+0300
dünya
milorad dodik
bosna sırp cumhuriyeti
dayton anlaşması
minsk anlaşması
rusya
batı
vladimir putin
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
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Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF-2024) Sputnik’e verdiği demeçte, Batı’nın Ukrayna'ya ilişkin Minsk anlaşmalarını ihlal ederek Rusya'yı kandırmaya çalıştığı gibi, Bosna-Hersek’e yönelik Dayton Barış Anlaşmasını da Sırpların aleyhine ihlal ettiğini söyledi.Dodik, “Rusya Federasyonu, Dayton Anlaşması'nın esaslarına bağlı kalan tek garantör ülke. Batılı diğer ülkeler uzun zaman önce anlaşmadan çekildi, onun çerçevesi dışında kararlar aldı ve bu yeni bir şey değil. Rus liderliği Sırp Cumhuriyeti'nin pozisyonunu iyi anlıyor ve saygı duyuyor” dedi.Rusya lideri Putin’in daha önce Minsk anlaşmalarını imzalarken Batı’nın aldatmacasıyla karşılaştığını belirten Dodik, “Devlet Başkanı Putin, Minsk anlaşmalarını, bunların uygulanacağı ve istikrara yol açacağına inanarak imzaladığında, Batı'nın bu tür bir aldatmacasıyla karşılaşmıştı. Daha sonra Batı'nın asıl ilgisinin Rusya'yı kandırmak ve alt etmek olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/bosnaya-bagli-sirp-cumhuriyetinin-lideri-dodik-bati-rusyaya-yaptirim-uygulamamizi-talep-ediyor-1084453695.html
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milorad dodik, bosna sırp cumhuriyeti, dayton anlaşması, minsk anlaşması, rusya, batı, vladimir putin, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
milorad dodik, bosna sırp cumhuriyeti, dayton anlaşması, minsk anlaşması, rusya, batı, vladimir putin, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik: Batı, Dayton Barış Anlaşmasını ihlal ediyor
Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik, Batı’nın Minsk anlaşmalarıyla Rusya'yı, Dayton anlaşmalarıyla da Sırpları kandırdığını ifade etti.
Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF-2024) Sputnik’e verdiği demeçte, Batı’nın Ukrayna'ya ilişkin Minsk anlaşmalarını ihlal ederek Rusya'yı kandırmaya çalıştığı gibi, Bosna-Hersek’e yönelik Dayton Barış Anlaşmasını da Sırpların aleyhine ihlal ettiğini söyledi.
Dodik, “Rusya Federasyonu, Dayton Anlaşması'nın esaslarına bağlı kalan tek garantör ülke. Batılı diğer ülkeler uzun zaman önce anlaşmadan çekildi, onun çerçevesi dışında kararlar aldı ve bu yeni bir şey değil. Rus liderliği Sırp Cumhuriyeti'nin pozisyonunu iyi anlıyor ve saygı duyuyor” dedi.
Rusya lideri Putin’in daha önce Minsk anlaşmalarını imzalarken Batı’nın aldatmacasıyla karşılaştığını belirten Dodik, “Devlet Başkanı Putin, Minsk anlaşmalarını, bunların uygulanacağı ve istikrara yol açacağına inanarak imzaladığında, Batı'nın bu tür bir aldatmacasıyla karşılaşmıştı. Daha sonra Batı'nın asıl ilgisinin Rusya'yı kandırmak ve alt etmek olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.