https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/sirp-cumhuriyetinin-lideri-dodik-bati-dayton-baris-anlasmasini-ihlal-ediyor-1084630398.html

Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik: Batı, Dayton Barış Anlaşmasını ihlal ediyor

Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik: Batı, Dayton Barış Anlaşmasını ihlal ediyor

Sputnik Türkiye

Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik, Batı’nın Minsk anlaşmalarıyla Rusya'yı, Dayton anlaşmalarıyla da Sırpları kandırdığını ifade etti. 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T01:59+0300

2024-06-08T01:59+0300

2024-06-08T01:59+0300

dünya

milorad dodik

bosna sırp cumhuriyeti

dayton anlaşması

minsk anlaşması

rusya

batı

vladimir putin

st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)

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Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF-2024) Sputnik’e verdiği demeçte, Batı’nın Ukrayna'ya ilişkin Minsk anlaşmalarını ihlal ederek Rusya'yı kandırmaya çalıştığı gibi, Bosna-Hersek’e yönelik Dayton Barış Anlaşmasını da Sırpların aleyhine ihlal ettiğini söyledi.Dodik, “Rusya Federasyonu, Dayton Anlaşması'nın esaslarına bağlı kalan tek garantör ülke. Batılı diğer ülkeler uzun zaman önce anlaşmadan çekildi, onun çerçevesi dışında kararlar aldı ve bu yeni bir şey değil. Rus liderliği Sırp Cumhuriyeti'nin pozisyonunu iyi anlıyor ve saygı duyuyor” dedi.Rusya lideri Putin’in daha önce Minsk anlaşmalarını imzalarken Batı’nın aldatmacasıyla karşılaştığını belirten Dodik, “Devlet Başkanı Putin, Minsk anlaşmalarını, bunların uygulanacağı ve istikrara yol açacağına inanarak imzaladığında, Batı'nın bu tür bir aldatmacasıyla karşılaşmıştı. Daha sonra Batı'nın asıl ilgisinin Rusya'yı kandırmak ve alt etmek olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/bosnaya-bagli-sirp-cumhuriyetinin-lideri-dodik-bati-rusyaya-yaptirim-uygulamamizi-talep-ediyor-1084453695.html

bosna sırp cumhuriyeti

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milorad dodik, bosna sırp cumhuriyeti, dayton anlaşması, minsk anlaşması, rusya, batı, vladimir putin, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)