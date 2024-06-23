https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/mustafa-sarigul-de-montellaya-teknik-direktorune-satasti-sen-erzincanda-coban-bile-olamazsin--1085134079.html
Mustafa Sarıgül de Montella'ya sataştı: 'Sen Erzincan'da çoban bile olamazsın'
Mustafa Sarıgül de Montella'ya sataştı: 'Sen Erzincan'da çoban bile olamazsın'
Sputnik Türkiye
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya yönelik sosyal medyadan 'Erzincan'da çoban bile olamaz' ifadesini... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T12:58+0300
2024-06-23T12:58+0300
2024-06-23T13:00+0300
türkiye
vincenzo montella
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
milli takım
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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, seçim öncesinde aktif bir şekilde kullandığı sosyal medyayı yine aktif bir şekilde ve kendi tarzıyla kullanmaya devam ediyor. Gündemi yakından takip eden Sarıgül, hemen hemen her konuda bir video çekiyor.Sarıgül dünkü maçın ardından bu sefer de teknik direktör Montella'yı hedef aldı."Adı da bizden değil tadı da bizden değil dediği" Montella'nın Erzincan'da çoban bile olamayacağını söyledi.Sarıgül'ün videosu şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/arda-gulerden-montella-paylasimi-1085130303.html
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vincenzo montella, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), milli takım
vincenzo montella, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), milli takım
Mustafa Sarıgül de Montella'ya sataştı: 'Sen Erzincan'da çoban bile olamazsın'
12:58 23.06.2024 (güncellendi: 13:00 23.06.2024)
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya yönelik sosyal medyadan 'Erzincan'da çoban bile olamaz' ifadesini kullandı.
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, seçim öncesinde aktif bir şekilde kullandığı sosyal medyayı yine aktif bir şekilde ve kendi tarzıyla kullanmaya devam ediyor. Gündemi yakından takip eden Sarıgül, hemen hemen her konuda bir video çekiyor.
Sarıgül dünkü maçın ardından bu sefer de teknik direktör Montella'yı hedef aldı.
"Adı da bizden değil tadı da bizden değil dediği" Montella'nın Erzincan'da çoban bile olamayacağını söyledi.
Sarıgül'ün videosu şöyle: