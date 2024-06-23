https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/rusyaya-bagli-dagistan-cumhuriyetinde-sinagog-ve-kiliseye-silahli-saldiri-1085142230.html
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde sinagog ve kiliseye silahlı saldırı
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde sinagog ve kiliseye silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde kimliği belirsiz kişilerin bir sinagog ve kiliseye otomatik silahlarla ateş açtığı bildirildi. Ön... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T19:16+0300
2024-06-23T19:16+0300
2024-06-23T20:08+0300
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sinagog
kilise
polis
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Derbent Belediye Başkanı, Ortodoks kilisesine ve sinagoga düzenlenen saldırının ardından kolluk kuvvetlerinin alarma geçirildiğini bildirdi. Yerel sosyal ağlarda sinagogda çıkan yangının fotoğraf ve videoları paylaşılmaya başladı. Dağıstan lideri Sergey Melikov, Derbent ve Mahaçkale’de meydana gelen çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu: Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de de kimliği belirsiz kişiler polis yol kontrol noktasında ateş açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/dagistan-cumhuriyetinin-baskentinde-polis-yol-kontrol-noktasina-saldiri-1085142591.html
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rusya, dağıstan, sinagog, sinagog, kilise, polis
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde sinagog ve kiliseye silahlı saldırı
19:16 23.06.2024 (güncellendi: 20:08 23.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde kimliği belirsiz kişilerin bir sinagog ve kiliseye otomatik silahlarla ateş açtığı bildirildi. Ön belirlemelere göre olay yerinde bir polis hayatını kaybetti, bir polis ise yaralandı.
Derbent Belediye Başkanı, Ortodoks kilisesine ve sinagoga düzenlenen saldırının ardından kolluk kuvvetlerinin alarma geçirildiğini bildirdi.
Yerel sosyal ağlarda sinagogda çıkan yangının fotoğraf ve videoları paylaşılmaya başladı.
Dağıstan lideri Sergey Melikov, Derbent ve Mahaçkale’de meydana gelen çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu:
“Kimliği belirsiz kişiler sosyal durumu istikrarsızlaştırma girişiminde bulundu. Dağıstan polis memurları bu kişilere engel oldu. İlk bilgilere göre, güvenlik güçlerinin arasında yaralananlar var. Tüm kurumlar talimatlara uygun olarak çalışıyor. ‘Yakalama’ operasyonu ilan edildi. Saldırganların kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor. Operasyonel bir karargah oluşturuldu, cumhuriyet sakinlerinin güvenliği adına gerekli tüm kararlar hızlı bir şekilde alınacak.”
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de de kimliği belirsiz kişiler polis yol kontrol noktasında ateş açmıştı.