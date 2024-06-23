Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde sinagog ve kiliseye silahlı saldırı

“Kimliği belirsiz kişiler sosyal durumu istikrarsızlaştırma girişiminde bulundu. Dağıstan polis memurları bu kişilere engel oldu. İlk bilgilere göre, güvenlik güçlerinin arasında yaralananlar var. Tüm kurumlar talimatlara uygun olarak çalışıyor. ‘Yakalama’ operasyonu ilan edildi. Saldırganların kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor. Operasyonel bir karargah oluşturuldu, cumhuriyet sakinlerinin güvenliği adına gerekli tüm kararlar hızlı bir şekilde alınacak.”