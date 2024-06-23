https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/rusyanin-bryansk-bolgesinde-30-ukrayna-ihasi-engellendi-1085130065.html

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde 30 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde 30 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın batısında Ukrayna sınırında yer alan Bryansk Bölgesi’nde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 30 adet insansız hava aracının tespit edilerek vurulduğu... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T09:19+0300

2024-06-23T09:19+0300

2024-06-23T09:19+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

insansız hava aracı

bryansk

bryansk valiliği

terör saldırısı

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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, dün gece Ukrayna ordusunun bölgeye büyük bir terör saldırısı gerçekleştirdiğine dikkat çekerken, “Geçtiğimiz gece boyunca 30 uçak tipi insansız hava aracı önlendi ve imha edildi" diye yazdı.Terör saldırıları sonrası hiçbir kayıp ve yıkımın olmadığına değinen Vali, Tüm saldırıların püskürtüldüğünü ekledi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ukrayna-ordusu-energodar-kentine-iha-saldirisi-duzenledi-1085127473.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), insansız hava aracı, bryansk, bryansk valiliği, terör saldırısı