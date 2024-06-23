https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/nilufer-bu-yastan-sonra-ask-acisi-cekip-tahtalikoye-mi-gideyim--1085135623.html
Nilüfer: Bu yaştan sonra aşk acısı çekip tahtalıköye mi gideyim?
Nilüfer: Bu yaştan sonra aşk acısı çekip tahtalıköye mi gideyim?
Sputnik Türkiye
Artık şarkı yazamamasının nedenini aşk acısı çekmek istememesi olarak yorumlayan şarkıcı Nilüfer "Aşk yok, üretkenlik yok. Olmasın da zaten. Bu yaştan sonra... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T13:57+0300
2024-06-23T13:57+0300
2024-06-23T14:02+0300
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zeki müren
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Saba Tümer’in YouTube programına konuk olan Nilüfer, şarkılarını çektiği aşk acıları sonucu yazdığını söyledi.Türk pop müziğinde duygusal şarkılarıyla bilinen Nilüfer, "‘Erkekler Ağlamaz’, ‘İnkar Etme’, ‘Karar Verdim’, ‘Olmadı Yar’ şarkıları şarkılarımı dinleyip bana ‘Neden artık yazmıyorsun?’ diye soruyorlar" dedi ve şarkı yazmamasının nedeninin şöyle özetledi:'14-15 yaşındaki çocuklar ‘Son Arzum’ şarkısını söylememi istiyor'Oyuncu Pınar Deniz'in ‘Son Arzum’ şarkısı yorumunu beğendiğini söyleyen Nilüfer 70'li yıllarla günümüzdeki müzik zevkinin değiştiğini anlattı:'Belki de o gece nedeniyle bir daha Zeki Bey’le çalışma imkanım olmadı'İzmir Fuarı'nda para almadan sahneye çıkmamasıyla ilgili Zeki Müren ile bir anısını da paylaşan Nilüfer fuardan kazandığı parayla bir otomobil alarak İstanbul’a döndüğünü ancak Zeki Müren ile bir daha çalışma şansı olmadığını ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/sevval-sam-bodrumda-sinif-farki-yok-ister-zengin-ol-ister-fakir-burada-herkesin-bahceli-evi-var-1085135179.html
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Nilüfer: Bu yaştan sonra aşk acısı çekip tahtalıköye mi gideyim?
13:57 23.06.2024 (güncellendi: 14:02 23.06.2024)
Artık şarkı yazamamasının nedenini aşk acısı çekmek istememesi olarak yorumlayan şarkıcı Nilüfer "Aşk yok, üretkenlik yok. Olmasın da zaten. Bu yaştan sonra aşk acısı çekip tahtalıköye mi gideyim?" dedi.
Saba Tümer’in YouTube programına konuk olan Nilüfer, şarkılarını çektiği aşk acıları sonucu yazdığını söyledi.
Türk pop müziğinde duygusal şarkılarıyla bilinen Nilüfer, "‘Erkekler Ağlamaz’, ‘İnkar Etme’, ‘Karar Verdim’, ‘Olmadı Yar’ şarkıları şarkılarımı dinleyip bana ‘Neden artık yazmıyorsun?’ diye soruyorlar" dedi ve şarkı yazmamasının nedeninin şöyle özetledi:
"Aşk yok, üretkenlik yok. Olmasın da zaten. Bu yaştan sonra aşk acısı çekip tahtalıköye mi gideyim? Artık kalbim dayanmaz."
'14-15 yaşındaki çocuklar ‘Son Arzum’ şarkısını söylememi istiyor'
Oyuncu Pınar Deniz'in ‘Son Arzum’ şarkısı yorumunu beğendiğini söyleyen Nilüfer 70'li yıllarla günümüzdeki müzik zevkinin değiştiğini anlattı:
"1970’li yıllara göre müzik zevki değişti. Eskiden hazırlık aşamasındaki bir şarkının sadece melodisini duyduğumda bile bir şeyler hissederken, şimdi o kadar iddialı konuşamıyorum. Bir şarkı duyuyorum ve inanamıyorum nasıl en çok dinlenenler listesine girebildiğine. Şöyle de zıt bir durum var; bizim zamanımızın besteleri de şu anda çok popüler. Konserime gelen 14-15 yaşındaki çocuklar 50 yıl önce çıkardığım ‘Son Arzum’ şarkısını söylememi istiyor. ‘Yargı’ dizisinin veda gecesinde Pınar Deniz yorumlamış. Ben de onu çok beğendim."
'Belki de o gece nedeniyle bir daha Zeki Bey’le çalışma imkanım olmadı'
İzmir Fuarı'nda para almadan sahneye çıkmamasıyla ilgili Zeki Müren ile bir anısını da paylaşan Nilüfer fuardan kazandığı parayla bir otomobil alarak İstanbul’a döndüğünü ancak Zeki Müren ile bir daha çalışma şansı olmadığını ifade etti:
"1974 yılında İzmir Fuarı’nda Zeki Müren’in kadrosunda sahneye çıktım. Organizatör, 20 günün son iki gecesi para almadan sahneye çıkmamı istedi, Zeki Müren’in bu teklifi kabul ettiğini söyledi. Ben ise para almadan çıkmayacağımı söyledim. 18 günde kazandığım tüm parayla araba alıp İstanbul’a döndüm. Bir daha Zeki Bey ile çalışma imkanım olmadı. Belki de o gece nedeniyle."