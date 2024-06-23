Nilüfer: Bu yaştan sonra aşk acısı çekip tahtalıköye mi gideyim?

"1970’li yıllara göre müzik zevki değişti. Eskiden hazırlık aşamasındaki bir şarkının sadece melodisini duyduğumda bile bir şeyler hissederken, şimdi o kadar iddialı konuşamıyorum. Bir şarkı duyuyorum ve inanamıyorum nasıl en çok dinlenenler listesine girebildiğine. Şöyle de zıt bir durum var; bizim zamanımızın besteleri de şu anda çok popüler. Konserime gelen 14-15 yaşındaki çocuklar 50 yıl önce çıkardığım ‘Son Arzum’ şarkısını söylememi istiyor. ‘Yargı’ dizisinin veda gecesinde Pınar Deniz yorumlamış. Ben de onu çok beğendim."