https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/israil-savunma-bakani-gallanttan-abdye-7-ekim-sonrasi-2nci-ziyaret-1085134384.html

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan ABD'ye 7 Ekim sonrası 2'nci ziyaret

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan ABD'ye 7 Ekim sonrası 2'nci ziyaret

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 2'nci ziyaretini gerçekleştirmek üzere ABD'ye gitti. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T13:02+0300

2024-06-23T13:02+0300

2024-06-23T13:02+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

israil savunma bakanlığı

israil savunma bakanı

yoav gallant

abd

washington dc

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Başbakan Benyamin Netanyahu'nun “ABD yönetiminin son birkaç aydır İsrail'e silah ve mühimmat vermemesinin anlaşılmaz bir durum olduğunu” söylemesinin ardından gerçekleştirilen bu ziyarette Gallant'ın yetkililerle silah ve mühimmat konusunu görüşeceği bildirildi.‘Gazze operasyonunda 3'üncü aşamaya geçişi ABD'li yetkililerle görüşeceğim’İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ABD'ye 2'nci ziyaretini gerçekleştirecek olan Gallant havalimanında yaptığı açıklamada, “Üst düzey hükümet yetkilileriyle yapılacak toplantılar savaşın geleceği açısından kritik önem taşıyor. Bu toplantılar sırasında Gazze ve Lübnan'daki gelişmeleri ele almayı planlıyorum” dedi.Gazze Şeridi'nde, Lübnan'da ve diğer bölgelerde gerekli olabilecek her türlü eyleme hazır olduklarını belirten Gallant, “Gazze operasyonunda 3. aşamaya geçiş büyük önem taşıyor. Bu geçişi ABD'li yetkililerle görüşeceğim ve bu konuda da ABD ile yakın iş birliği yapacağımızı biliyorum” ifadelerini kullandı.‘ABD ve İsrail arasındaki benzersiz iş birliği alanlarını gündeme getirecek’İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Gallant'ın “Hamas'a karşı yürütülen savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli operasyonları, esirlerin geri dönmesini sağlama çabalarını ve bölgesel istikrarın sağlanması için gerekli tedbirleri görüşeceği” belirtildi. Açıklamada, “İsrail'in bölgedeki üstünlüğünü korurken, ABD ve İsrail savunma kurumları arasındaki benzersiz iş birliği alanlarını da gündeme getirecek” ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/israil-basbakani-netanyahu-savas-kabinesini-feshetti-1084921097.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil savunma bakanlığı, israil savunma bakanı, yoav gallant, abd, washington dc