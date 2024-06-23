https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/israil-savunma-bakani-gallanttan-abdye-7-ekim-sonrasi-2nci-ziyaret-1085134384.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan ABD'ye 7 Ekim sonrası 2'nci ziyaret
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan ABD'ye 7 Ekim sonrası 2'nci ziyaret
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 2'nci ziyaretini gerçekleştirmek üzere ABD'ye gitti. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T13:02+0300
2024-06-23T13:02+0300
2024-06-23T13:02+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
israil savunma bakanlığı
israil savunma bakanı
yoav gallant
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Başbakan Benyamin Netanyahu'nun “ABD yönetiminin son birkaç aydır İsrail'e silah ve mühimmat vermemesinin anlaşılmaz bir durum olduğunu” söylemesinin ardından gerçekleştirilen bu ziyarette Gallant'ın yetkililerle silah ve mühimmat konusunu görüşeceği bildirildi.‘Gazze operasyonunda 3'üncü aşamaya geçişi ABD'li yetkililerle görüşeceğim’İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ABD'ye 2'nci ziyaretini gerçekleştirecek olan Gallant havalimanında yaptığı açıklamada, “Üst düzey hükümet yetkilileriyle yapılacak toplantılar savaşın geleceği açısından kritik önem taşıyor. Bu toplantılar sırasında Gazze ve Lübnan'daki gelişmeleri ele almayı planlıyorum” dedi.Gazze Şeridi'nde, Lübnan'da ve diğer bölgelerde gerekli olabilecek her türlü eyleme hazır olduklarını belirten Gallant, “Gazze operasyonunda 3. aşamaya geçiş büyük önem taşıyor. Bu geçişi ABD'li yetkililerle görüşeceğim ve bu konuda da ABD ile yakın iş birliği yapacağımızı biliyorum” ifadelerini kullandı.‘ABD ve İsrail arasındaki benzersiz iş birliği alanlarını gündeme getirecek’İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Gallant'ın “Hamas'a karşı yürütülen savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli operasyonları, esirlerin geri dönmesini sağlama çabalarını ve bölgesel istikrarın sağlanması için gerekli tedbirleri görüşeceği” belirtildi. Açıklamada, “İsrail'in bölgedeki üstünlüğünü korurken, ABD ve İsrail savunma kurumları arasındaki benzersiz iş birliği alanlarını da gündeme getirecek” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/israil-basbakani-netanyahu-savas-kabinesini-feshetti-1084921097.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil savunma bakanlığı, israil savunma bakanı, yoav gallant, abd, washington dc
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil savunma bakanlığı, israil savunma bakanı, yoav gallant, abd, washington dc
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan ABD'ye 7 Ekim sonrası 2'nci ziyaret
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 2'nci ziyaretini gerçekleştirmek üzere ABD'ye gitti.
Başbakan Benyamin Netanyahu'nun “ABD yönetiminin son birkaç aydır İsrail'e silah ve mühimmat vermemesinin anlaşılmaz bir durum olduğunu” söylemesinin ardından gerçekleştirilen bu ziyarette Gallant'ın yetkililerle silah ve mühimmat konusunu görüşeceği bildirildi.
‘Gazze operasyonunda 3'üncü aşamaya geçişi ABD'li yetkililerle görüşeceğim’
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ABD'ye 2'nci ziyaretini gerçekleştirecek olan Gallant havalimanında yaptığı açıklamada, “Üst düzey hükümet yetkilileriyle yapılacak toplantılar savaşın geleceği açısından kritik önem taşıyor. Bu toplantılar sırasında Gazze ve Lübnan'daki gelişmeleri ele almayı planlıyorum” dedi.
Gazze Şeridi'nde, Lübnan'da ve diğer bölgelerde gerekli olabilecek her türlü eyleme hazır olduklarını belirten Gallant, “Gazze operasyonunda 3. aşamaya geçiş büyük önem taşıyor. Bu geçişi ABD'li yetkililerle görüşeceğim ve bu konuda da ABD ile yakın iş birliği yapacağımızı biliyorum” ifadelerini kullandı.
‘ABD ve İsrail arasındaki benzersiz iş birliği alanlarını gündeme getirecek’
İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Gallant'ın “Hamas'a karşı yürütülen savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli operasyonları, esirlerin geri dönmesini sağlama çabalarını ve bölgesel istikrarın sağlanması için gerekli tedbirleri görüşeceği” belirtildi. Açıklamada, “İsrail'in bölgedeki üstünlüğünü korurken, ABD ve İsrail savunma kurumları arasındaki benzersiz iş birliği alanlarını da gündeme getirecek” ifadeleri yer aldı.