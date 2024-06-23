https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/izmirde-iki-kardes-kaldiklari-otel-odasinda-olu-bulundu-1085135151.html
İzmir'de iki kardeş kaldıkları otel odasında ölü bulundu
İzmir'de iki kardeş kaldıkları otel odasında ölü bulundu
Sputnik Türkiye
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir otel odasında, 14 ve 12 yaşındaki iki kardeşin ölü bulunmasıyla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı. Çocukların ölüm... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T13:23+0300
2024-06-23T13:23+0300
2024-06-23T13:24+0300
izmir
türkiye
çocuk
ölüm
kardeş
gıda zehirlenmesi
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İzmir'in Konak ilçesinde iki kardeş, kaldıkları otel odasında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Akıncı Mahallesi 1296 Sokak'taki bir otelin görevlisi, otelde konaklayan iki çocuğu odalarında hareketsiz halde buldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri 14 yaşındaki E.U. ve 12 yaşındaki kız kardeşi H.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Çocukların cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, yaptığı çalışmada E.U. ve H.U'nun, bir gün önce anneleri Gönül U. ve yaşları daha küçük iki kardeşleriyle otele yerleştiğini, anne ve iki kardeşlerinin sabah saatlerinde otelden ayrıldığını belirledi.Haber verilmesi üzerine anne ve diğer çocukları otele geldi.Otel görevlisi ve anne, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Otel görevlisinin, çocukları en son öğle saatlerinde gördüğünü söylediği, anne Gönül U'nun da kızının şeker hastası, oğlunun ise kalbinde delik olduğunu ifade ettiği öğrenildi.Gıda zehirlenmesi şüphesiGönül U'nun ifadesinde çocuklarıyla, olaydan bir gün önce konserve balık ve açık kek alıp yediklerini, sabah da kendisini kötü hissetmesi üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini, otele döndüğünde çocuklarının öldüğünü öğrendiğini söylediği belirtildi.Annenin ifadesi doğrultusunda çocukların ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olabileceğinin değerlendirildiği, ancak kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirleneceği kaydedildi.
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izmir, çocuk, ölüm, kardeş, gıda zehirlenmesi
izmir, çocuk, ölüm, kardeş, gıda zehirlenmesi
İzmir'de iki kardeş kaldıkları otel odasında ölü bulundu
13:23 23.06.2024 (güncellendi: 13:24 23.06.2024)
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir otel odasında, 14 ve 12 yaşındaki iki kardeşin ölü bulunmasıyla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı. Çocukların ölüm sebebinin gıda zehirlenmesi olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.
İzmir'in Konak ilçesinde iki kardeş, kaldıkları otel odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Akıncı Mahallesi 1296 Sokak'taki bir otelin görevlisi, otelde konaklayan iki çocuğu odalarında hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 14 yaşındaki E.U. ve 12 yaşındaki kız kardeşi H.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocukların cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, yaptığı çalışmada E.U. ve H.U'nun, bir gün önce anneleri Gönül U. ve yaşları daha küçük iki kardeşleriyle otele yerleştiğini, anne ve iki kardeşlerinin sabah saatlerinde otelden ayrıldığını belirledi.
Haber verilmesi üzerine anne ve diğer çocukları otele geldi.
Otel görevlisi ve anne, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Otel görevlisinin, çocukları en son öğle saatlerinde gördüğünü söylediği, anne Gönül U'nun da kızının şeker hastası, oğlunun ise kalbinde delik olduğunu ifade ettiği öğrenildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesi
Gönül U'nun ifadesinde çocuklarıyla, olaydan bir gün önce konserve balık ve açık kek alıp yediklerini, sabah da kendisini kötü hissetmesi üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini, otele döndüğünde çocuklarının öldüğünü öğrendiğini söylediği belirtildi.
Annenin ifadesi doğrultusunda çocukların ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olabileceğinin değerlendirildiği, ancak kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirleneceği kaydedildi.