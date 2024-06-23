https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/istanbulda-bir-otomobil-denize-dustu-arac-sudan-cikarilmaya-calisiliyor--1085133717.html
İstanbul'da bir otomobil denize düştü: Sürücü son anda kendini dışarı attı
İstanbul'da bir otomobil denize düştü: Sürücü son anda kendini dışarı attı
Sputnik Türkiye
Fatih'te sürücüsünün park etmeye çalıştığı araç denize düştü. Suyun içinde teknelerin altında kalan otomobilin denizden çıkarıldı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T12:16+0300
2024-06-23T12:16+0300
2024-06-23T14:48+0300
otomobil
deniz
istanbul
fatih
yaşam
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Fatih'te sürücüsünün sahilde park etmek için manevra yaptığı sırada denize düşen otomobil, sudan çıkarıldı.Ayvansaray Haliç'te Murat G, otomobilini sahilde park etmek istedi.Sürücüsünün manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Haliç'e düştü.Sürücü, son anda kendisini araçtan dışarıya atarken polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından vinç yardımıyla denizden çıkarılan araç otoparka çekildi.Sürücü Murat G, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/gelinle-damattan-dugune-90-dakikalik-ara-1085131975.html
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otomobil, deniz, istanbul, fatih
otomobil, deniz, istanbul, fatih
İstanbul'da bir otomobil denize düştü: Sürücü son anda kendini dışarı attı
12:16 23.06.2024 (güncellendi: 14:48 23.06.2024)
Fatih'te sürücüsünün park etmeye çalıştığı araç denize düştü. Suyun içinde teknelerin altında kalan otomobilin denizden çıkarıldı.
Fatih'te sürücüsünün sahilde park etmek için manevra yaptığı sırada denize düşen otomobil, sudan çıkarıldı.
Ayvansaray Haliç'te Murat G, otomobilini sahilde park etmek istedi.
Sürücüsünün manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Haliç'e düştü.
Sürücü, son anda kendisini araçtan dışarıya atarken polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından vinç yardımıyla denizden çıkarılan araç otoparka çekildi.
Sürücü Murat G, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.