https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/istanbulda-bir-otomobil-denize-dustu-arac-sudan-cikarilmaya-calisiliyor--1085133717.html

İstanbul'da bir otomobil denize düştü: Sürücü son anda kendini dışarı attı

İstanbul'da bir otomobil denize düştü: Sürücü son anda kendini dışarı attı

Sputnik Türkiye

Fatih'te sürücüsünün park etmeye çalıştığı araç denize düştü. Suyun içinde teknelerin altında kalan otomobilin denizden çıkarıldı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T12:16+0300

2024-06-23T12:16+0300

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otomobil

deniz

istanbul

fatih

yaşam

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Fatih'te sürücüsünün sahilde park etmek için manevra yaptığı sırada denize düşen otomobil, sudan çıkarıldı.Ayvansaray Haliç'te Murat G, otomobilini sahilde park etmek istedi.Sürücüsünün manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Haliç'e düştü.Sürücü, son anda kendisini araçtan dışarıya atarken polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından vinç yardımıyla denizden çıkarılan araç otoparka çekildi.Sürücü Murat G, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

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otomobil, deniz, istanbul, fatih