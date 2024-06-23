https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/gelinle-damattan-dugune-90-dakikalik-ara-1085131975.html

Gelinle damattan düğüne 90 dakikalık ara

Gelinle damattan düğüne 90 dakikalık ara

Sputnik Türkiye

Erzurum'un Oltu ilçesinde Türkiye-Portekiz maçının gerçekleştiği saatlerde düğünleri olan bir çift düğüne maç süresince ara vererek arkadaşlarıyla birlikte... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

düğün

erzurum

maç

milli takım

euro 2024

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Erzurum'un Oltu ilçesinde Nurhan ve Uğur Uysal'ın düğün törenleri Türkiye-Portekiz maçı ile çakışınca, çift düğün salonu pistine televizyon kurdurup maçı seyretti. Damat Uğur Uysal, “Düğünümüzü yarıda kestik ve arkadaşlarımla milli maçımızı izledik. Milli gururumuzu yaşıyoruz” dedi. Nurhan Uysal da, “Milli takımımıza başarılar diliyorum. Bugün düğünümüze denk geldi ve çok güzel bir an yaşıyoruz. Hem düğün hem de maçımızı izliyoruz” şeklinde konuştu. Maç biter bitmez eğlence devam etti Türkiye'nin yenildiği 3-0'lık skor düğünün tadını kaçırmadı. Maçın bitiş düdüğünden hemen sonra eğlence yarım kaldığı yerden devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/arda-gulerden-montella-paylasimi-1085130303.html

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düğün, erzurum, maç, milli takım, euro 2024