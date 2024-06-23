https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/gelinle-damattan-dugune-90-dakikalik-ara-1085131975.html
Gelinle damattan düğüne 90 dakikalık ara
Gelinle damattan düğüne 90 dakikalık ara
Sputnik Türkiye
Erzurum'un Oltu ilçesinde Türkiye-Portekiz maçının gerçekleştiği saatlerde düğünleri olan bir çift düğüne maç süresince ara vererek arkadaşlarıyla birlikte... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T11:25+0300
2024-06-23T11:25+0300
2024-06-23T11:31+0300
türkiye
düğün
erzurum
maç
milli takım
euro 2024
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Erzurum'un Oltu ilçesinde Nurhan ve Uğur Uysal'ın düğün törenleri Türkiye-Portekiz maçı ile çakışınca, çift düğün salonu pistine televizyon kurdurup maçı seyretti. Damat Uğur Uysal, “Düğünümüzü yarıda kestik ve arkadaşlarımla milli maçımızı izledik. Milli gururumuzu yaşıyoruz” dedi. Nurhan Uysal da, “Milli takımımıza başarılar diliyorum. Bugün düğünümüze denk geldi ve çok güzel bir an yaşıyoruz. Hem düğün hem de maçımızı izliyoruz” şeklinde konuştu. Maç biter bitmez eğlence devam etti Türkiye'nin yenildiği 3-0'lık skor düğünün tadını kaçırmadı. Maçın bitiş düdüğünden hemen sonra eğlence yarım kaldığı yerden devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/arda-gulerden-montella-paylasimi-1085130303.html
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düğün, erzurum, maç, milli takım, euro 2024
düğün, erzurum, maç, milli takım, euro 2024
Gelinle damattan düğüne 90 dakikalık ara
11:25 23.06.2024 (güncellendi: 11:31 23.06.2024)
Erzurum'un Oltu ilçesinde Türkiye-Portekiz maçının gerçekleştiği saatlerde düğünleri olan bir çift düğüne maç süresince ara vererek arkadaşlarıyla birlikte karşılaşmayı izledi
Erzurum'un Oltu ilçesinde Nurhan ve Uğur Uysal'ın düğün törenleri Türkiye-Portekiz maçı ile çakışınca, çift düğün salonu pistine televizyon kurdurup maçı seyretti.
Damat Uğur Uysal, “Düğünümüzü yarıda kestik ve arkadaşlarımla milli maçımızı izledik. Milli gururumuzu yaşıyoruz” dedi. Nurhan Uysal da, “Milli takımımıza başarılar diliyorum. Bugün düğünümüze denk geldi ve çok güzel bir an yaşıyoruz. Hem düğün hem de maçımızı izliyoruz” şeklinde konuştu.
Maç biter bitmez eğlence devam etti
Türkiye'nin yenildiği 3-0'lık skor düğünün tadını kaçırmadı. Maçın bitiş düdüğünden hemen sonra eğlence yarım kaldığı yerden devam etti.