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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/filistinden-kolombiya-lideri-petroya-devlet-nisani-1084480285.html
Filistin’den Kolombiya lideri Petro'ya devlet nişanı
Filistin’den Kolombiya lideri Petro'ya devlet nişanı
Sputnik Türkiye
Filistin Devleti, Gazze’de ataşkese yanaşmayan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tarihe soykırımcı olarak geçeceğini duyuran Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T09:16+0300
2024-06-04T09:44+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
soykırım
kolombiya
gustavo petro
filistin
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleştirilen törende, Petro'nun yanı sıra Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Petro'ya devlet nişanını takdim eden Maliki, Filistin'in maruz kadığı haksızlıkları dünyaya duyuran Petro'ya teşekkür etti.Filistin halkı ve Dışişleri Bakanı Maliki'ye teşekkür eden Petro, konuşmasında, "Yaşamım boyunca çok sayıda madalya ve devlet nişanı aldım fakat belki de hayatımın en değerli nişanı şu anda verildi diyebilirim. Çünkü dünya tarihinde, direniş tarihinde ve şimdi yaşadığımız dehşet ne anlama geliyor? Tanık olduklarımız herhangi bir vaka değil, bunlar korkunç ama umutla dolu olması gereken yeni bir dünyanın işaretleridir" ifadelerini kullandı.X sosyal medya hesabından devlet nişanın paylaşan Petro, "Hayatımın en değerli hediyesi olarak gördüğüm bu nişanı bana layık gören Filistin halkına teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.Maliki de konuşmasında, Filistin halkına yapılan hukuksuzlukları her fırsatta dile getiren ve İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki gösteren Petro'ya değindi.‘Cesaretle gösterdiğiniz çaba için minnettarım’Dışişleri Bakanı Maliki, "Kahramanlarımız, şehitlerimiz, büyüklerimiz, çocuklarımız, dullarımız, yetimlerimiz ve her şeyden önemlisi Filistin'in anavatanı adına size teşekkür etmek istiyorum. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, halkımız adına en saygın nişanı size takdim etmeye karar verdi. Tarih bize karanlığın en acı yüzlerinden birini yaşatıyor. Filistin'i savunan sesiniz, umudun ve yaşamın sesine dönüştü. Sizin de söylediğiniz gibi 'Filistin ölürse insanlık da ölür' ne Filistin ne de insanlığın ölmemesi için cesaretle gösterdiğiniz çaba için minnettarım" diye konuştu.Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçmesi çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kolombiya-lideri-petrodan-bmye-cagri-baris-gucu-gonderin-1084301104.html
israil
gazze
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israil, israil-filistin, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, soykırım, kolombiya, gustavo petro, filistin, filistin yönetimi, filistin sorunu
israil, israil-filistin, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, soykırım, kolombiya, gustavo petro, filistin, filistin yönetimi, filistin sorunu

Filistin’den Kolombiya lideri Petro'ya devlet nişanı

09:16 04.06.2024 (güncellendi: 09:44 04.06.2024)
© AFP 2023 / RAUL ARBOLEDAGustavo Petro
Gustavo Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AFP 2023 / RAUL ARBOLEDA
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Filistin Devleti, Gazze’de ataşkese yanaşmayan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tarihe soykırımcı olarak geçeceğini duyuran Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’ya, Filistin davası konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle ‘devlet nişanı’ takdim etti.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleştirilen törende, Petro'nun yanı sıra Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Petro'ya devlet nişanını takdim eden Maliki, Filistin'in maruz kadığı haksızlıkları dünyaya duyuran Petro'ya teşekkür etti.
Filistin halkı ve Dışişleri Bakanı Maliki'ye teşekkür eden Petro, konuşmasında, "Yaşamım boyunca çok sayıda madalya ve devlet nişanı aldım fakat belki de hayatımın en değerli nişanı şu anda verildi diyebilirim. Çünkü dünya tarihinde, direniş tarihinde ve şimdi yaşadığımız dehşet ne anlama geliyor? Tanık olduklarımız herhangi bir vaka değil, bunlar korkunç ama umutla dolu olması gereken yeni bir dünyanın işaretleridir" ifadelerini kullandı.
X sosyal medya hesabından devlet nişanın paylaşan Petro, "Hayatımın en değerli hediyesi olarak gördüğüm bu nişanı bana layık gören Filistin halkına teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Maliki de konuşmasında, Filistin halkına yapılan hukuksuzlukları her fırsatta dile getiren ve İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki gösteren Petro'ya değindi.

‘Cesaretle gösterdiğiniz çaba için minnettarım’

Dışişleri Bakanı Maliki, "Kahramanlarımız, şehitlerimiz, büyüklerimiz, çocuklarımız, dullarımız, yetimlerimiz ve her şeyden önemlisi Filistin'in anavatanı adına size teşekkür etmek istiyorum. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, halkımız adına en saygın nişanı size takdim etmeye karar verdi. Tarih bize karanlığın en acı yüzlerinden birini yaşatıyor. Filistin'i savunan sesiniz, umudun ve yaşamın sesine dönüştü. Sizin de söylediğiniz gibi 'Filistin ölürse insanlık da ölür' ne Filistin ne de insanlığın ölmemesi için cesaretle gösterdiğiniz çaba için minnettarım" diye konuştu.
Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.
Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçmesi çağrısında bulunmuştu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Kolombiya lideri Petro’dan BM'ye çağrı: Barış gücü gönderin
29 Mayıs, 09:03
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