https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/husilerden-abdnin-ucak-gemisine-balistik-fuzeli-saldiri-gazzede-kan-durmadan-biz-durmayacagiz-1085128395.html
Husiler'den ABD'nin uçak gemisine balistik füzeli saldırı: 'Gazze'de kan durmadan biz durmayacağız'
Husiler'den ABD'nin uçak gemisine balistik füzeli saldırı: 'Gazze'de kan durmadan biz durmayacağız'
Sputnik Türkiye
Yemen'de Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde bir gemi ile ABD'ye ait bir uçak gemisini balistik ve seyir füzeleriyle vurduklarını açıkladı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T00:21+0300
2024-06-23T00:21+0300
2024-06-23T00:21+0300
israil- filistin çatışması
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Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan konuşmasında, mazlum Filistin halkına destek olmak ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 2 'askeri operasyon' düzenlediklerini belirtti.Seri, ilk "operasyonda" Umman Denizi'nde "Transworld navigator" isimli bir geminin balistik füzelerle tam isabet hedef alındığını kaydetti. Seri, söz konusu geminin maliki olan şirketin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal etmesi nedeniyle hedef alındığını aktardı.Husilerin sözcüsü Seri, Kızıldeniz'de de ABD uçak gemisi Eisenhower'ın balistik ve seyir füzeleriyle hedef alındığını dile getirdi.'Geri çekilmeyeceğiz'Gazze'deki savaş son bulana ve abluka kalkıncaya kadar askeri operasyonlara devam edeceklerini kaydeden Seri, ABD ile İngiltere'nin saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde düşman yabancı savaş gemilerini hedef almaktan da çekinmeyeceklerini sözlerine ekledi.Husilerden daha önce yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, batıdaki Hudeyde vilayetine 4 hava saldırısı düzenlediği duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ukrayna-ordusu-energodar-kentine-iha-saldirisi-duzenledi-1085127473.html
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gazze, gazze şeridi, husiler, husiler, abd, balistik füze
gazze, gazze şeridi, husiler, husiler, abd, balistik füze
Husiler'den ABD'nin uçak gemisine balistik füzeli saldırı: 'Gazze'de kan durmadan biz durmayacağız'
Yemen'de Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde bir gemi ile ABD'ye ait bir uçak gemisini balistik ve seyir füzeleriyle vurduklarını açıkladı.
Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan konuşmasında, mazlum Filistin halkına destek olmak ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 2 'askeri operasyon' düzenlediklerini belirtti.
Seri, ilk "operasyonda" Umman Denizi'nde "Transworld navigator" isimli bir geminin balistik füzelerle tam isabet hedef alındığını kaydetti. Seri, söz konusu geminin maliki olan şirketin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal etmesi nedeniyle hedef alındığını aktardı.
Husilerin sözcüsü Seri, Kızıldeniz'de de ABD uçak gemisi Eisenhower'ın balistik ve seyir füzeleriyle hedef alındığını dile getirdi.
Gazze'deki savaş son bulana ve abluka kalkıncaya kadar askeri operasyonlara devam edeceklerini kaydeden Seri, ABD ile İngiltere'nin saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde düşman yabancı savaş gemilerini hedef almaktan da çekinmeyeceklerini sözlerine ekledi.
Husilerden daha önce yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, batıdaki Hudeyde vilayetine 4 hava saldırısı düzenlediği duyurulmuştu.