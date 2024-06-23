https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/husiler-israilin-hayfa-limaninda-5-geminin-hedef-aldi-1085129447.html

Husiler, İsrail'in Hayfa Limanı'nda 5 geminin hedef aldı

Husiler, İsrail'in Hayfa Limanı'nda 5 geminin hedef aldı

Sputnik Türkiye

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, 'Irak'taki İslami Direniş' adlı Şii koalisyonla birlikte İsrail'e yönelik 2 saldırı düzenlendiğini ifade etti. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T08:52+0300

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2024-06-23T08:52+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

soykırım

ortadoğu

kızıldeniz

husiler

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Husilerden yapılan açıklamada, Akdeniz açıklarında ve İsrail'in Hayfa Limanı'nda 5 geminin hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, "İlk saldırıda, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal eden şirketlere ait 2 kargo gemisi ve 2 çimento tankeri çok sayıda dron ile hedef alındı" ifadesi kullanıldı.Diğer saldırıda ise Akdeniz'de Hayfa Limanı'na gitmekte olan bir geminin hedef alındığı ve saldırıların ‘tam isabet’ gerçekleştiği kaydedildi.Açıklamada, saldırıların İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği suçlara karşılık ve Filistin halkına destek için düzenlendiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/husilerden-abdnin-ucak-gemisine-balistik-fuzeli-saldiri-gazzede-kan-durmadan-biz-durmayacagiz-1085128395.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu, kızıldeniz, husiler, akdeniz