https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/hazirlik-maclari-aciklandi-fenerbahcenin-mourinho-ile-ilk-maca-cikacagi-takim-belli-oldu-1085141756.html

Hazırlık maçları açıklandı: Fenerbahçe'nin Mourinho ile ilk maça çıkacağı takım belli oldu

Hazırlık maçları açıklandı: Fenerbahçe'nin Mourinho ile ilk maça çıkacağı takım belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarının programını duyurdu. Sarı-lacivertliler yeni sezonun ilk hazırlık maçında Petrolul Ploieşti ile... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T18:53+0300

2024-06-23T18:53+0300

2024-06-23T18:53+0300

spor

jose mourinho

portekiz

portekiz milli futbol takımı

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

hazırlık maçı

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Portekizli teknik direktör ile birlikte Jose Mourinho yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolleri tamamlanan Futbol Takımımız 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesislerinde kampa girecek. Kamp döneminde, 25 Haziran Salı saat 09:30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09:30 tarihlerinde yapılacak antrenmanlarımız, taraftarlarımızın izlemesi için açık olacaktır." denildi.Açıklamada ayrıca, "Takımımız, 29 Haziran Cumartesi saat 10:30’da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sonrasında İstanbul’a dönecek Takımımız, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentinde gerçekleştirecek." ifadeleri yer aldı.3 maça çıkılacak Fenerbahçe, Avusturya kampında ise 3 hazırlık maçına çıkacak.Fenerbahçe'nin Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı şöyle:6 Temmuz Cumartesi | 19.00: Fenerbahçe - Admira Wacker10 Temmuz Çarşamba | 19.00: Fenerbahçe - Hajduk Split13 Temmuz Cumartesi | 18.30: Fenerbahçe - Strasbourg

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jose mourinho, portekiz, portekiz milli futbol takımı, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, hazırlık maçı