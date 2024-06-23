https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/hazirlik-maclari-aciklandi-fenerbahcenin-mourinho-ile-ilk-maca-cikacagi-takim-belli-oldu-1085141756.html
Hazırlık maçları açıklandı: Fenerbahçe'nin Mourinho ile ilk maça çıkacağı takım belli oldu
Hazırlık maçları açıklandı: Fenerbahçe'nin Mourinho ile ilk maça çıkacağı takım belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarının programını duyurdu. Sarı-lacivertliler yeni sezonun ilk hazırlık maçında Petrolul Ploieşti ile... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T18:53+0300
2024-06-23T18:53+0300
2024-06-23T18:53+0300
spor
jose mourinho
portekiz
portekiz milli futbol takımı
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
hazırlık maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084435839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7808182ebcd96458931f2d63a1a8f14.jpg
Portekizli teknik direktör ile birlikte Jose Mourinho yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolleri tamamlanan Futbol Takımımız 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesislerinde kampa girecek. Kamp döneminde, 25 Haziran Salı saat 09:30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09:30 tarihlerinde yapılacak antrenmanlarımız, taraftarlarımızın izlemesi için açık olacaktır." denildi.Açıklamada ayrıca, "Takımımız, 29 Haziran Cumartesi saat 10:30’da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sonrasında İstanbul’a dönecek Takımımız, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentinde gerçekleştirecek." ifadeleri yer aldı.3 maça çıkılacak Fenerbahçe, Avusturya kampında ise 3 hazırlık maçına çıkacak.Fenerbahçe'nin Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı şöyle:6 Temmuz Cumartesi | 19.00: Fenerbahçe - Admira Wacker10 Temmuz Çarşamba | 19.00: Fenerbahçe - Hajduk Split13 Temmuz Cumartesi | 18.30: Fenerbahçe - Strasbourg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/gelinle-damattan-dugune-90-dakikalik-ara-1085131975.html
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084435839_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_6e16ba4ebfa34253296dbd77fa7091a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jose mourinho, portekiz, portekiz milli futbol takımı, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, hazırlık maçı
jose mourinho, portekiz, portekiz milli futbol takımı, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, hazırlık maçı
Hazırlık maçları açıklandı: Fenerbahçe'nin Mourinho ile ilk maça çıkacağı takım belli oldu
Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarının programını duyurdu. Sarı-lacivertliler yeni sezonun ilk hazırlık maçında Petrolul Ploieşti ile karşılaşacak.
Portekizli teknik direktör ile birlikte Jose Mourinho yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolleri tamamlanan Futbol Takımımız 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesislerinde kampa girecek. Kamp döneminde, 25 Haziran Salı saat 09:30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09:30 tarihlerinde yapılacak antrenmanlarımız, taraftarlarımızın izlemesi için açık olacaktır." denildi.
Açıklamada ayrıca, "Takımımız, 29 Haziran Cumartesi saat 10:30’da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sonrasında İstanbul’a dönecek Takımımız, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentinde gerçekleştirecek." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe, Avusturya kampında ise 3 hazırlık maçına çıkacak.
Fenerbahçe'nin Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı şöyle:
6 Temmuz Cumartesi | 19.00: Fenerbahçe - Admira Wacker
10 Temmuz Çarşamba | 19.00: Fenerbahçe - Hajduk Split
13 Temmuz Cumartesi | 18.30: Fenerbahçe - Strasbourg