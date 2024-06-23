https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/hava-sicakliginda-artis-devam-ediyor-6-ilde-40-derecenin-uzerine-cikacak-1085132907.html
Hava sıcaklığında artış devam ediyor: 6 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak
Hava sıcaklığında artış devam ediyor: 6 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den hava tahminlerine ilişkin yapılan son açıklamaya göre Türkiye genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Toplam... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T12:05+0300
2024-06-23T12:05+0300
2024-06-23T12:05+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava
sıcak hava
sıcak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084541981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b3fc1839b9eb5f44991daab1183a59c.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Haziran Pazar gününe ilişkin son tahminleri paylaştı. Kurban Bayramı tatilinde mevsim normallerini üzerinde olan sıcaklıklar Türkiye genelinde yine mevsim normallerinden 5 ila 10 derece yüksek olacak. Meteoroloji verilerine göre 6 ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Sıcaklığın 40 dereceyi aşacağı iller ise Adıyaman (40 derece), Aydın ve Şanlıurfa (41 derece), Batman, Denizli ve Diyarbakır (42 derece) olacak. Türkiye'nin 3 büyük ili ve diğer bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en sıcaklık değerleri ise şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1085132630.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084541981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bccf28c9c46262d6549a5c0c85b6212a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sıcaklık 40 dereceyi aşacak, 6 ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak, meteoroloji hava durumu, bugün hava nasıl olacak, sıcaklık kaç derece
sıcaklık 40 dereceyi aşacak, 6 ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak, meteoroloji hava durumu, bugün hava nasıl olacak, sıcaklık kaç derece
Hava sıcaklığında artış devam ediyor: 6 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak
Meteoroloji'den hava tahminlerine ilişkin yapılan son açıklamaya göre Türkiye genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Toplam 6 ilde ise sıcaklık 40 dereceyi aşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Haziran Pazar gününe ilişkin son tahminleri paylaştı.
Kurban Bayramı tatilinde mevsim normallerini üzerinde olan sıcaklıklar Türkiye genelinde yine mevsim normallerinden 5 ila 10 derece yüksek olacak. Meteoroloji verilerine göre 6 ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak.
Sıcaklığın 40 dereceyi aşacağı iller ise Adıyaman (40 derece), Aydın ve Şanlıurfa (41 derece), Batman, Denizli ve Diyarbakır (42 derece) olacak.
Türkiye'nin 3 büyük ili ve diğer bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en sıcaklık değerleri ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu ve açık 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Parçalı bulutlu, yer yer yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42