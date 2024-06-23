https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/hava-sicakliginda-artis-devam-ediyor-6-ilde-40-derecenin-uzerine-cikacak-1085132907.html

Hava sıcaklığında artış devam ediyor: 6 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak

Hava sıcaklığında artış devam ediyor: 6 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'den hava tahminlerine ilişkin yapılan son açıklamaya göre Türkiye genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Toplam... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T12:05+0300

2024-06-23T12:05+0300

2024-06-23T12:05+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava

sıcak hava

sıcak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084541981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b3fc1839b9eb5f44991daab1183a59c.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Haziran Pazar gününe ilişkin son tahminleri paylaştı. Kurban Bayramı tatilinde mevsim normallerini üzerinde olan sıcaklıklar Türkiye genelinde yine mevsim normallerinden 5 ila 10 derece yüksek olacak. Meteoroloji verilerine göre 6 ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Sıcaklığın 40 dereceyi aşacağı iller ise Adıyaman (40 derece), Aydın ve Şanlıurfa (41 derece), Batman, Denizli ve Diyarbakır (42 derece) olacak. Türkiye'nin 3 büyük ili ve diğer bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en sıcaklık değerleri ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1085132630.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sıcaklık 40 dereceyi aşacak, 6 ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak, meteoroloji hava durumu, bugün hava nasıl olacak, sıcaklık kaç derece