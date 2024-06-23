https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/dunyanin-en-zengin-adami-bezos-500-milyon-dolarlik-ust-duzey-teknoloji-yatiyla-bodrumda--1085139040.html
Dünyanın en zengin adamı Bezos 500 milyon dolarlık üst düzey teknoloji yatıyla Bodrum'da
Dünyanın en zengin adamı Bezos 500 milyon dolarlık üst düzey teknoloji yatıyla Bodrum'da
Sputnik Türkiye
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık ‘Koru’ adlı ultra lüks yatı ile Bodrum’a geldi. Amazon’un kurucusu, nişanlısı... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T16:26+0300
2024-06-23T16:26+0300
2024-06-23T16:26+0300
türkiye
jeff bezos
amazon
bodrum
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Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık ‘Koru’ adlı ultra lüks yatı ile Bodrum’a geldi. Amazon’un kurucusu, nişanlısı Lauren Sanchez ile Türkiye turuna devam ediyor.Bezos’un yatı Koru, 2022 yılında denize indirildi. 127 metre uzunluğunda ve kurşun geçirmez olan bu yat, 40 personel ile hizmet veriyor. Ayrıca, Bezos’a koruma sağlayan ve 55 özel güvenlik görevlisi bulunan 60 metrelik Abeona isimli helikopterli bir yat da eşlik ediyor.Yat, sabah saatlerinde Yalıkavak Mahallesi’ndeki Küdür Koyu’na demirledi. Yata jet skiler ile yanaşmak isteyenler uyarılarak uzaklaştırıldı. Bezos ve Lauren Sanchez, helikopter ile koyları gezdi ve denize girdi. Bezos, daha sonra Bodrum’dan ayrılarak Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na geçti.Koru’nun Özellikleri:• 127 metre uzunluğunda• Üç direk ve üç güverte• 18 misafir ve 40 mürettebat kapasiteli• 500 milyon dolarlık maliyet• Bezos’un helikopterini ve koruma ekibini taşıyan yatın haftalık kirası 475 bin dolar.Süper lüks yat Koru, Oceanco firması tarafından Hollanda’da inşa edildi. Teknolojik özellikleri ise gizli tutuluyor.
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jeff bezos, amazon, bodrum, tatil, resmi tatil
jeff bezos, amazon, bodrum, tatil, resmi tatil
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık ‘Koru’ adlı ultra lüks yatı ile Bodrum’a geldi. Amazon’un kurucusu, nişanlısı Lauren Sanchez ile Türkiye turuna devam ediyor.
Bezos’un yatı Koru, 2022 yılında denize indirildi. 127 metre uzunluğunda ve kurşun geçirmez olan bu yat, 40 personel ile hizmet veriyor. Ayrıca, Bezos’a koruma sağlayan ve 55 özel güvenlik görevlisi bulunan 60 metrelik Abeona isimli helikopterli bir yat da eşlik ediyor.
Yat, sabah saatlerinde Yalıkavak Mahallesi’ndeki Küdür Koyu’na demirledi. Yata jet skiler ile yanaşmak isteyenler uyarılarak uzaklaştırıldı. Bezos ve Lauren Sanchez, helikopter ile koyları gezdi ve denize girdi. Bezos, daha sonra Bodrum’dan ayrılarak Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na geçti.
• 18 misafir ve 40 mürettebat kapasiteli
• 500 milyon dolarlık maliyet
• Bezos’un helikopterini ve koruma ekibini taşıyan yatın haftalık kirası 475 bin dolar.
Süper lüks yat Koru, Oceanco firması tarafından Hollanda’da inşa edildi. Teknolojik özellikleri ise gizli tutuluyor.