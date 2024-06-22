https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/diyarbakir-ve-mardin-arasindaki-bolgede-cikan-yanginda-can-kaybi-yukseldi-1085121789.html
Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında can kaybı 14'e yükseldi
Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında can kaybı 14'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında can kaybı 14' e çıktı. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T16:22+0300
2024-06-22T16:22+0300
2024-06-22T16:33+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085091027_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_015854b91b1493b55c489b0b01abeedc.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085091027_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ecaa5ec51a7e1edf67ffd1d1efde9ade.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son dakika
Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında can kaybı 14'e yükseldi
16:22 22.06.2024 (güncellendi: 16:33 22.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında can kaybı 14' e çıktı.