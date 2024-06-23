https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/cindeki-sellerde-olenlerin-sayisi-47ye-yukseldi-1085129759.html
Çin'deki sellerde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi
Çin'deki sellerde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı belirtildi. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T09:05+0300
2024-06-23T09:05+0300
2024-06-23T09:05+0300
dünya
sel
sel felaketi
şiddetli yağış
çin
çin halk cumhuriyeti
guangdong
can kaybı
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Guangdong eyaletinin Meycou ilinde Songyüen nehrinin taşması sonucu meydana gelen sellerde Pingyüen ilçesinde 38 kişi yaşamını yitirdi.Böylece Meycou'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye çıktı. Daha önce Meyşian ilçesinde 4, Ciaoling ilçesinde 5 kişinin öldüğü açıklanmıştı.Hafta boyunca şiddetli yağış, seller ve toprak kaymaları ilçede büyük maddi hasara yol açtı. Songyüen Nehri boyunca yüzlerce köprü yıkılırken 365 kilometre yol hasar gördü, hektarlarca tarım alanı su altında kaldı.Çin'in güneyinde geçen hafta Fucien ve Guicou eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi de yoğun yağışın yol açtığı sellerle karşı karşıya kalmıştı.Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin güneyindeki Guicou, iç kesimlerindeki Hınan ve Anhui ve doğusundaki Ciangsu eyaleti için de yoğun yağış ve sel uyarısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/gecen-yil-31-milyon-yolcunun-kullandigi-palma-havalimani-sular-altinda-kaldi-1084762539.html
çin
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sel, sel felaketi, şiddetli yağış, çin, çin halk cumhuriyeti, guangdong, can kaybı
sel, sel felaketi, şiddetli yağış, çin, çin halk cumhuriyeti, guangdong, can kaybı
Çin'deki sellerde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi
Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı belirtildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Guangdong eyaletinin Meycou ilinde Songyüen nehrinin taşması sonucu meydana gelen sellerde Pingyüen ilçesinde 38 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece Meycou'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye çıktı. Daha önce Meyşian ilçesinde 4, Ciaoling ilçesinde 5 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
Hafta boyunca şiddetli yağış, seller ve toprak kaymaları ilçede büyük maddi hasara yol açtı. Songyüen Nehri boyunca yüzlerce köprü yıkılırken 365 kilometre yol hasar gördü, hektarlarca tarım alanı su altında kaldı.
Çin'in güneyinde geçen hafta Fucien ve Guicou eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi de yoğun yağışın yol açtığı sellerle karşı karşıya kalmıştı.
Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin güneyindeki Guicou, iç kesimlerindeki Hınan ve Anhui ve doğusundaki Ciangsu eyaleti için de yoğun yağış ve sel uyarısı yaptı.