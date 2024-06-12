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Geçen yıl 31 milyon yolcunun kullandığı Palma Havalimanı sular altında kaldı
Geçen yıl 31 milyon yolcunun kullandığı Palma Havalimanı sular altında kaldı
Sputnik Türkiye
İspanya’nın Mayorka Adası'nı şiddetli yağış ve fırtınanın vurmasının ardından Palma Havalimanı sular altında kaldı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T13:52+0300
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dünya
ispanya
tatil
palma
yağmur
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mayorka
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havalimanı
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İspanya’nın popüler tatil yerlerinden Mayorka adasını şiddetli fırtına ve yağış vurdu.Adada etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Palma Havalimanı sular altında kaldı.Havalimanının tavanından ve pencerelerinden sızan yağış nedeniyle havalimanındaki yolcular kaos yaşadı.Palma Havalimanındaki uçuşlar, metrekareye 50 litreden fazla yağış bırakan ve yoğun sel baskınlarına neden olan fırtınanın ardından dün öğleden sonra gerçekleştirilemedi.Seferlerin de iptal edilmesiyle yolcular havalimanında mahsur kaldı.Havalimanı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada fırtınanın etkisin kaybetmesiyle havalimanında uçuşların yeniden başladığını bildirerek farklı noktalara yönlendirilen uçuşların yeniden Palma Havalimanına hareket edeceğini aktardı.İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, ülkenin üçüncü büyük havalimanı olan havalimanı için acil durum planının uygulandığını ve Mayorka'ya yapılan uçuşların geçici olarak alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini söyledi.Bakan Puente, daha sonra yaptığı açıklamada ise havalimanının yeniden faaliyetlerine başladığını duyurdu.Geçtiğimiz yıl, 31 milyon yolcu Palma Havalimanını kullandı.
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Geçen yıl 31 milyon yolcunun kulladığı Palma Havalimanı sular altında kaldı
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Geçen yıl 31 milyon yolcunun kulladığı Palma Havalimanı sular altında kaldı
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ispanya, tatil, palma, yağmur, sel, mayorka, видео, video, havalimanı
ispanya, tatil, palma, yağmur, sel, mayorka, видео, video, havalimanı

Geçen yıl 31 milyon yolcunun kullandığı Palma Havalimanı sular altında kaldı

13:52 12.06.2024
© İHA Geçen yıl 31 milyon yolcunun kulladığı Palma Havalimanı sular altında kaldı
 Geçen yıl 31 milyon yolcunun kulladığı Palma Havalimanı sular altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© İHA
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İspanya’nın Mayorka Adası'nı şiddetli yağış ve fırtınanın vurmasının ardından Palma Havalimanı sular altında kaldı.
© İHA
İspanya’nın popüler tatil yerlerinden Mayorka adasını şiddetli fırtına ve yağış vurdu.

Adada etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Palma Havalimanı sular altında kaldı.

Havalimanının tavanından ve pencerelerinden sızan yağış nedeniyle havalimanındaki yolcular kaos yaşadı.

Palma Havalimanındaki uçuşlar, metrekareye 50 litreden fazla yağış bırakan ve yoğun sel baskınlarına neden olan fırtınanın ardından dün öğleden sonra gerçekleştirilemedi.

Seferlerin de iptal edilmesiyle yolcular havalimanında mahsur kaldı.

Havalimanı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada fırtınanın etkisin kaybetmesiyle havalimanında uçuşların yeniden başladığını bildirerek farklı noktalara yönlendirilen uçuşların yeniden Palma Havalimanına hareket edeceğini aktardı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, ülkenin üçüncü büyük havalimanı olan havalimanı için acil durum planının uygulandığını ve Mayorka'ya yapılan uçuşların geçici olarak alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini söyledi.

Bakan Puente, daha sonra yaptığı açıklamada ise havalimanının yeniden faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl, 31 milyon yolcu Palma Havalimanını kullandı.
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