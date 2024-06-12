https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/gecen-yil-31-milyon-yolcunun-kullandigi-palma-havalimani-sular-altinda-kaldi-1084762539.html

Geçen yıl 31 milyon yolcunun kullandığı Palma Havalimanı sular altında kaldı

Geçen yıl 31 milyon yolcunun kullandığı Palma Havalimanı sular altında kaldı

Sputnik Türkiye

İspanya’nın Mayorka Adası'nı şiddetli yağış ve fırtınanın vurmasının ardından Palma Havalimanı sular altında kaldı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T13:52+0300

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2024-06-12T13:52+0300

dünya

ispanya

tatil

palma

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havalimanı

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İspanya’nın popüler tatil yerlerinden Mayorka adasını şiddetli fırtına ve yağış vurdu.Adada etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Palma Havalimanı sular altında kaldı.Havalimanının tavanından ve pencerelerinden sızan yağış nedeniyle havalimanındaki yolcular kaos yaşadı.Palma Havalimanındaki uçuşlar, metrekareye 50 litreden fazla yağış bırakan ve yoğun sel baskınlarına neden olan fırtınanın ardından dün öğleden sonra gerçekleştirilemedi.Seferlerin de iptal edilmesiyle yolcular havalimanında mahsur kaldı.Havalimanı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada fırtınanın etkisin kaybetmesiyle havalimanında uçuşların yeniden başladığını bildirerek farklı noktalara yönlendirilen uçuşların yeniden Palma Havalimanına hareket edeceğini aktardı.İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, ülkenin üçüncü büyük havalimanı olan havalimanı için acil durum planının uygulandığını ve Mayorka'ya yapılan uçuşların geçici olarak alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini söyledi.Bakan Puente, daha sonra yaptığı açıklamada ise havalimanının yeniden faaliyetlerine başladığını duyurdu.Geçtiğimiz yıl, 31 milyon yolcu Palma Havalimanını kullandı.

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palma

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Geçen yıl 31 milyon yolcunun kulladığı Palma Havalimanı sular altında kaldı Sputnik Türkiye Geçen yıl 31 milyon yolcunun kulladığı Palma Havalimanı sular altında kaldı 2024-06-12T13:52+0300 true PT1M00S

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Sputnik Türkiye

ispanya, tatil, palma, yağmur, sel, mayorka, видео, video, havalimanı