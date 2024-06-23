https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/cenk-tosun-hocamin-kararlarina-saygi-duyuyorum-ama-oynamaya-hazirim--1085144774.html

Cenk Tosun: Hocamın kararlarına saygı duyuyorum ama oynamaya hazırım

Cenk Tosun: Hocamın kararlarına saygı duyuyorum ama oynamaya hazırım

Sputnik Türkiye

Milli futbolcu Cenk Tosun, maçlarda yer almaması ardından açıklamalarda bulundu. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T20:14+0300

2024-06-23T20:14+0300

2024-06-23T20:14+0300

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cenk tosun

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Milli futbolcu Cenk Tosun, Portekiz yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarda, mental ve fizik olarak iyi durumda olduğunu ve oynamaya hazır olduğunu belirtti. İdmanlarda iyi çalıştığını ve iyi beslendiğini söyleyen Tosun, hocasının kararlarına saygı duyduğunu ancak sahada yer almak istediğini ifade etti.Tosun, “Mental ve fizik olarak iyi durumda olduğumu düşünüyorum. İdmanlarda da iyi çalışıyorum, iyi besleniyorum. Oynamaya hazırım. Üzgünüm ama başımızda bir hoca var ve onun kararlarına saygı duymak zorundayız. Hepimiz bir ortak değer için buradayız. Biz kazanınca bütün Türkiye kazanacak. Hocanın kararlarına saygı duyuyorum ama oynamaya hazırım ve oynamak da istiyorum” dedi.'Pepe çok iyi ve değerli biri'Portekiz maçının ardından Pepe ile sohbet ettiğini belirten Tosun, “Pepe ile maç sonrası sohbet ettik. Onu gerçekten çok seviyorum ve saygı duyuyorum. 41 yaşına rağmen sahada en iyilerden biriydi. Futboldan fazla konuşmadık, daha çok ailesi ve sözleşmesi gibi konuları konuştuk. Çok iyi ve değerli bir insan” ifadelerini kullandı.'Oynamayan futbolcu mutsuz olur'Vincenzo Montella’nın kendisi hakkındaki düşüncelerini bildiğini söyleyen Tosun, “Hoca ile konuşma fırsatım olmadı ama düşüncelerini biliyorum. Oynamayan bir futbolcu mutsuz olur. Takıma faydalı olmak ve ülkeme bir şeyler kazandırmak istiyorum. Oynamayan her futbolcu mutsuz olur” dedi.Takımdaki arkadaşlık ortamından bahseden Tosun, “Oyuna girmeyi istiyordum, ama başımızda bir hoca var. Onun kararlarına saygı duymamız gerekiyor. Burada çok güzel bir arkadaşlık var. 2011’den beri milli takıma geliyorum ve en güzel arkadaşlık grubu bu takımda var. Burada olmaktan çok gurur duyuyorum. 33 yaşındayım ve hala iyi, fit ve oynamaya hazır olduğumu düşünüyorum. Ama başımızda hoca var ve onun kararı neyse o’dur” dedi.İlk 2 maçta muazzam bir atmosfer olduğunu vurgulayan Tosun, “Gelen, gelmeyen, televizyon başında bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu birlik ve beraberliği korumamız lazım. Grupta hala pozisyonumuz iyi. Portekiz maçında kötü bir gün geçirdik. Çekya maçında neyimiz var, neyimiz yok ortaya koyup, galip gelmek istiyoruz. En kötü 1 puan alarak ikinci tura yükselmek istiyoruz” dedi.'Hoca futbolun içinden geldiğimizi anlıyor'Montella’nın kendilerine arkadaş gibi davrandığını aktaran Tosun, “Hoca futbolun içinden geldiği için bizim dilimizden anlıyor. Bize hoca gibi değil, arkadaş gibi davranıyor. Ama neden oynatmadığına dair benimle konuşmadı. Düşüncelerini bilmediğim için taktik gereği olduğunu düşünüyorum” dedi.Tosun, “Onlar da benim gibi. Oynamayan her oyuncu gibi üzülüyorlardır. Hepimizin zamanı gelecek. Turnuva uzun, gruptan çıkacağımıza inanıyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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avrupa, avrupa futbol şampiyonası, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, cenk tosun