https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/bayram-tatilindeki-trafik-kazalarinda-68-kisi-hayatini-kaybetti-9-bin-787-kisi-yaralandi-1085130189.html

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 68 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 787 kişi yaralandı

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 68 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 787 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı tatilinin 8 gününde yaşanan trafik kazalarında 68 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 787 kişi ise yaralandı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T09:33+0300

2024-06-23T09:33+0300

2024-06-23T09:33+0300

türkiye

bayram

bayram tatili

trafik kazası

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin denetim ve radarla hız kontrollerine, 24 saat aralıksız devam ettiğini belirtti.Bayram tatilinde dün 706 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1097 kişinin de yaralandığını aktardı.Yerlikaya, dün denetlenen 405 bin 88 araçtan 22 bin 975'ine hız ve radar işlemi, 37 bin 590'ına ise diğer ihlallerden işlem yapıldığını bildirdi.Bayram tatilinin 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında toplam 68 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 bin 787 kişinin de yaralandığını kaydeden Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/tarla-kavgasi-kanli-bitti-4-yarali-1085129331.html

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bayram, bayram tatili, trafik kazası