https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/bayram-tatilindeki-trafik-kazalarinda-68-kisi-hayatini-kaybetti-9-bin-787-kisi-yaralandi-1085130189.html
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 68 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 787 kişi yaralandı
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 68 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 787 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı tatilinin 8 gününde yaşanan trafik kazalarında 68 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 787 kişi ise yaralandı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T09:33+0300
2024-06-23T09:33+0300
2024-06-23T09:33+0300
türkiye
bayram
bayram tatili
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/18/1082008535_0:336:2849:1939_1920x0_80_0_0_7ac865dfb4498fa03da9e0c7957363b2.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin denetim ve radarla hız kontrollerine, 24 saat aralıksız devam ettiğini belirtti.Bayram tatilinde dün 706 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1097 kişinin de yaralandığını aktardı.Yerlikaya, dün denetlenen 405 bin 88 araçtan 22 bin 975'ine hız ve radar işlemi, 37 bin 590'ına ise diğer ihlallerden işlem yapıldığını bildirdi.Bayram tatilinin 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında toplam 68 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 bin 787 kişinin de yaralandığını kaydeden Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/tarla-kavgasi-kanli-bitti-4-yarali-1085129331.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/18/1082008535_0:0:2585:1939_1920x0_80_0_0_65765a86bba86e08a97dad575404c870.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bayram, bayram tatili, trafik kazası
bayram, bayram tatili, trafik kazası
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 68 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 787 kişi yaralandı
Kurban Bayramı tatilinin 8 gününde yaşanan trafik kazalarında 68 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 787 kişi ise yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin denetim ve radarla hız kontrollerine, 24 saat aralıksız devam ettiğini belirtti.
Bayram tatilinde dün 706 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1097 kişinin de yaralandığını aktardı.
Yerlikaya, dün denetlenen 405 bin 88 araçtan 22 bin 975'ine hız ve radar işlemi, 37 bin 590'ına ise diğer ihlallerden işlem yapıldığını bildirdi.
Bayram tatilinin 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında toplam 68 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 bin 787 kişinin de yaralandığını kaydeden Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.