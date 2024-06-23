https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/bakanlik-harekete-gecti-turkce-cinsiyetci-ifadelerden-arindirilacak--1085144739.html

Bakanlık harekete geçti: Türkçe, cinsiyetçi ifadelerden arındırılacak

Bakanlık harekete geçti: Türkçe, cinsiyetçi ifadelerden arındırılacak

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşitlikçi ve şiddetsiz bir söylemin teşvik edilmesi amacıyla harekete geçti. TDK iş birliğiyle atasözleri, deyimler... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T20:30+0300

2024-06-23T20:30+0300

2024-06-23T20:30+0300

türkçe

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

cinsiyetçilik

cinsiyetçi

cinsiyetçi söylem

cinsiyetçilik ile mücadele

türk dil kurumu (tdk)

atasözü

dil

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Türkçe'nin cinsiyetçi ifadelerden arındırılması için kolları sıvadığı belirtildi. TRT Haber'in aktardığına göre dilde eşitlikçi ve şiddetsiz bir söylemin teşviki için Türk Dil Kurumu ile işbirliği yapmaya başladı. Atasözleri ve deyimler incelenecek Bu kapsamda atasözleri, deyimler, masallar incelenecek. Şiddet içerikli dil kullanımına ilişkin örnekler derlenecek. Yıl sonuna doğru Bakanlık hem çalışmaların sonuçlarını açıklayacak hem de farkındalık kampanyalarına başlayacak. İletişim Başkanlığı'nın da sorumluluğunda önleyici politikalar geliştirilmesi için adımlar atılacak.Dijital oyunlar mercek altında Üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencileri ile “dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet” konusunda farkındalık çalışmaları yapılacak. Ankara’da pilot üniversite belirlenecek. Çizgi-film animasyon bölümü öğrencileri, çocuk programı yapımcıları ve çizgi film senaristleriyle çalışmalar yürütülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/yusuf-halacoglu-kutlu-partinin-kurulus-dilekcesini-icisleri-bakanligina-verdi-1084818037.html

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