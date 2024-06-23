https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/bakanlik-harekete-gecti-turkce-cinsiyetci-ifadelerden-arindirilacak--1085144739.html
Bakanlık harekete geçti: Türkçe, cinsiyetçi ifadelerden arındırılacak
Bakanlık harekete geçti: Türkçe, cinsiyetçi ifadelerden arındırılacak
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşitlikçi ve şiddetsiz bir söylemin teşvik edilmesi amacıyla harekete geçti. TDK iş birliğiyle atasözleri, deyimler... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T20:30+0300
2024-06-23T20:30+0300
2024-06-23T20:30+0300
türkçe
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
cinsiyetçilik
cinsiyetçi
cinsiyetçi söylem
cinsiyetçilik ile mücadele
türk dil kurumu (tdk)
atasözü
dil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104077/85/1040778589_0:1:1023:576_1920x0_80_0_0_a470d12bff9f4a3c031799e4e1c64278.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Türkçe'nin cinsiyetçi ifadelerden arındırılması için kolları sıvadığı belirtildi. TRT Haber'in aktardığına göre dilde eşitlikçi ve şiddetsiz bir söylemin teşviki için Türk Dil Kurumu ile işbirliği yapmaya başladı. Atasözleri ve deyimler incelenecek Bu kapsamda atasözleri, deyimler, masallar incelenecek. Şiddet içerikli dil kullanımına ilişkin örnekler derlenecek. Yıl sonuna doğru Bakanlık hem çalışmaların sonuçlarını açıklayacak hem de farkındalık kampanyalarına başlayacak. İletişim Başkanlığı'nın da sorumluluğunda önleyici politikalar geliştirilmesi için adımlar atılacak.Dijital oyunlar mercek altında Üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencileri ile “dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet” konusunda farkındalık çalışmaları yapılacak. Ankara’da pilot üniversite belirlenecek. Çizgi-film animasyon bölümü öğrencileri, çocuk programı yapımcıları ve çizgi film senaristleriyle çalışmalar yürütülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/yusuf-halacoglu-kutlu-partinin-kurulus-dilekcesini-icisleri-bakanligina-verdi-1084818037.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104077/85/1040778589_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_fc11bc4e1cb8a6fbb6020b86050ba8ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkçe, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, cinsiyetçilik, cinsiyetçi, cinsiyetçi söylem, cinsiyetçilik ile mücadele, türk dil kurumu (tdk), atasözü, dil, dil, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, iletişim başkanlığı
türkçe, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, cinsiyetçilik, cinsiyetçi, cinsiyetçi söylem, cinsiyetçilik ile mücadele, türk dil kurumu (tdk), atasözü, dil, dil, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, iletişim başkanlığı
Bakanlık harekete geçti: Türkçe, cinsiyetçi ifadelerden arındırılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşitlikçi ve şiddetsiz bir söylemin teşvik edilmesi amacıyla harekete geçti. TDK iş birliğiyle atasözleri, deyimler, masallar incelenecek. Önleyici politikalar geliştirilmesi için gerekli adımlar atılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Türkçe'nin cinsiyetçi ifadelerden arındırılması için kolları sıvadığı belirtildi.
TRT Haber'in aktardığına
göre dilde eşitlikçi ve şiddetsiz bir söylemin teşviki
için Türk Dil Kurumu
ile işbirliği yapmaya başladı.
Atasözleri ve deyimler incelenecek
Bu kapsamda atasözleri, deyimler, masallar incelenecek. Şiddet içerikli dil kullanımına ilişkin örnekler derlenecek.
Yıl sonuna doğru Bakanlık hem çalışmaların sonuçlarını açıklayacak hem de farkındalık kampanyalarına başlayacak.
İletişim Başkanlığı'nın da sorumluluğunda önleyici politikalar geliştirilmesi için adımlar atılacak.
Dijital oyunlar mercek altında
Üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencileri ile “dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet” konusunda farkındalık çalışmaları yapılacak. Ankara’da pilot üniversite belirlenecek.
Çizgi-film animasyon bölümü öğrencileri, çocuk programı yapımcıları ve çizgi film senaristleriyle çalışmalar yürütülecek.