Bakan Tekin'den öğretmen alımında mülakat süreciyle ilgili açıklama: 'Sistem buna müsaade etmez'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
07:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
11 dk
SESLİ HABER
Arda Güler dev kulüplerin yakın takibinde
07:51
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Moskova ve Ankara, gaz dağıtım merkezi çalışmaları yürütüyor
08:32
4 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
08:47
1 dk
SESLİ HABER
Alman medyası yazdı: Scholz’dan ABD’ye gizli anlaşma önerisi
09:04
3 dk
SESLİ HABER
En güzel 100 vegan yiyecek listesinde Türkiye’den 9 lezzet
09:17
2 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
09:30
5 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kötü kokan çiçeği Londra’da açtı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Hac’da ölü sayısı bini geçti
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
11:10
4 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem başlıyor
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Dünyadaki tek örneği Türkiye'de
11:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Türk lirası için dikkat çeken analiz
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
12:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Doğum yapan kadınlara yeni destek paketinde neler var?
15:10
2 dk
SESLİ HABER
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru
15:28
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en değerli futbol takımları açıklandı
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
16:09
4 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
16:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
17:14
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
17:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Avrupa, düşüşe geçti
18:21
4 dk
SESLİ HABER
Sigaraya savaş açan köy
18:51
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
20:03
8 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
20:21
4 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
21:04
3 dk
SESLİ HABER
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı esir anlattı
21:29
2 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
21:50
5 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Avrupa’ya gaz tedarikinde ABD’yi geride bıraktı’
22:17
2 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
07:03
4 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
07:25
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
07:44
8 dk
SESLİ HABER
Sigaraya savaş açan köy
08:02
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı esir anlattı
08:28
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki
08:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
09:04
2 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem başlıyor
09:16
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
11 dk
SESLİ HABER
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru
09:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası yazdı: Scholz’dan ABD’ye gizli anlaşma önerisi
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
11:34
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
11:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Türk lirası için dikkat çeken analiz
12:19
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en değerli futbol takımları açıklandı
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
15:10
1 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
15:21
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
15:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Moskova ve Ankara, gaz dağıtım merkezi çalışmaları yürütüyor
18:10
4 dk
SESLİ HABER
Arda Güler dev kulüplerin yakın takibinde
18:26
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
18:54
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:04
39 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
19:49
4 dk
SESLİ HABER
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Dünyadaki tek örneği Türkiye'de
20:04
2 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kötü kokan çiçeği Londra’da açtı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
En güzel 100 vegan yiyecek listesinde Türkiye’den 9 lezzet
21:03
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
21:30
8 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
22:04
3 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
22:34
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
23:05
5 dk
SESLİ HABER
Doğum yapan kadınlara yeni destek paketinde neler var?
23:34
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/bakan-tekinden-ogretmen-aliminda-mulakat-sureciyle-ilgili-aciklama-sistem-buna-musaade-etmez-1085138088.html
Bakan Tekin'den öğretmen alımında mülakat süreciyle ilgili açıklama: 'Sistem buna müsaade etmez'
Bakan Tekin'den öğretmen alımında mülakat süreciyle ilgili açıklama: 'Sistem buna müsaade etmez'
Sputnik Türkiye
Canlı yayında eğitim gündemine dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 20 bin öğretmenin alımındaki mülakat sürecine ilişkin 'torpil' sorusuna... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T15:47+0300
2024-06-23T15:47+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
yusuf tekin
mülakat
öğretmen
müfredat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077069184_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_07935f41ef17fbd587021eebec0ecc0e.jpg
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanal 7 televizyonunda canlı yayınlanan Başkent Kulisi programında değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'na atanacak 20 bin öğretmen için uygulanacak mülakat sürecine ilişkin "Mülakatla alakalı kimse kimseye torpil yapamayacak mı? Siz yapmazsınız da mesela Bakanlık muhtesinde görevli, pozisyon sahibi bir kişiye gitti, 'mülakata gireceğim, yardımcı ol bana' dedi. Yok mudur bunun bir yolu?" sorusuna şu yanıtı verdi:Tüm süreci elektroik ortamda takip edeceklerini, alınan tüm önlemlere rağmen öngöremedikleri bir biçimde adaletsizliğe sebebiyet verecek her kim olursa hiç tereddüt etmeden gereğini yapacağını bildiren Tekin, "Müsaade etmeyeceğiz böyle bir şeye. Bunun altını çizerek söylüyorum" dedi.'Yüzde 30'a yakın devamsızlık oranlarında azalma ortaya çıktı'Yeni eğitim öğretim döneminde sınıf tekrarı ve devamsızlıkla ilgili yapılan yeni düzenlemelerle ilgili görüşü sorulan Tekin, tüm bu taleplerin öğretmenlerden geldiğini anlattı.Yusuf Tekin, "Bir yılın sonunda devamsızlıkta çok ciddi mesafe katettik. Yani yüzde 30'a yakın devamsızlık oranlarında azalma ortaya çıktı" diye konuştu.'Devamsızlıkla ilgili esneklik yapacağımız birşey yok'Bakan Tekin, devamsızlıkla ilgili bir esnekliğin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "Esneklik yapacağımız bir şey yok. Zaten yıl içerisinde öğrenci arkadaşlarımıza özürlü ve özürsüz olarak bir devamsızlık tanımı yaptık" dedi.Çocukların okul dışında başka ortamlarda vakit geçirmelerini doğru bulmadığını belirten Tekin, "O yüzden bu konuda kararlı olarak devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.Yeni müfredatın ders kitapları eylül ayında hazır olacakBakan Tekin, yeni müfredata ilişkin soru üzerine, programı değişen 26 dersle ilgili ders kitap yazım sürecinin devam ettiğini, eylül ayı itibarıyla bütün kitapların hazır hale geleceğini açıkladı.Bütün öğretmenlerin yarından itibaren mesleki çalışma programlarının başlayacağını hatırlatan Tekin, "Burada da bütün öğretmenlerimize değişen müfredatla ilgili genel bir bilgilendirme ayrıca yapacağız ama 720 bin öğretmen önümüzdeki yıl yeni müfredata göre ders okutacak, öğretmenlik yapacak arkadaşlarımız da yeni müfredatla ilgili olarak bir eğitim süreci alacaklar" ifadesini kullandı'Niye bütün bu geçmişi inkar ederek bu zenginliğimizden vazgeçelim?'Tekin, tarih derslerinde Cumhuriyet ile Osmanlı arasındaki köprüyü oluşturmaya çalıştıklarına yönelik sözlerinin anımsatılması üzerine, "Dünyada hemen hemen çok az sayıda millete nasip olmuş binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir topluluğuz. Türk milletinin böyle bir yapısı var. Niye biz bunu bir noktada kopartıp bütün bu geçmişi inkar ederek bu zenginliğimizden vazgeçelim?" değerlendirmesinde bulundu.'Hem tarih hem de inkılap tarihi ile ilgili müfredatımızın çocuklarımıza bilinç katmasını arzu ediyorum'Müfredatta dayanışmayı ve toplumsal birlikteliği oluşturabilecek özelliklerin bulunmasının önemine işaret eden Tekin, şöyle konuştu:Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile kurulması planlanan Milli Eğitim Akademisi'ne ilişkin soru üzerine de belli periyotlarla Türkiye'de öğretmen yetiştirme metodolojisinin değiştiğini, dünyada da artık lisans eğitiminin yanına öğretmen olmak için gerekli formasyonları, gerekli birikimi ya da eğitimi istihdam edecek yapılarla ilgili süreç bulunduğunu anlattı.'Milli Eğitim Akademisi, sadece ve sadece öğretmen adayları için değil'Lisans eğitimini bitirenlere 600 saate kadar eğitim veren ülkelerin bulunduğuna işaret eden Tekin, "Lisansı bitiren arkadaşımız, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda toplam uygulama eğitimini aldığı saat 90 saat. Milli Eğitim Akademisi, sadece ve sadece öğretmen adayları için değil, aynı zamanda halihazırda bizim öğretmenimiz olan arkadaşlarımızın hizmet içi eğitimlerinin de planlanacağı, organize edileceği bir yer. Burası aynı zamanda Bakanlık bünyesindeki eğitim kurumu yöneticisi olarak çalışan, yani okul müdürü, müdür yardımcısı ve benzeri görevlerde bulunan arkadaşlarımızın eğitileceği yer." bilgilerini paylaştı.Bakan Tekin, akademinin aynı zamanda diğer kamu kurumları ya da özel kurumlara da eğitim verebilecek bir altyapıya sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/milli-egitim-bakani-tekin-evrensel-olcutlere-uygun-bir-mufredat-olusturmaya-calistik-1084885811.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077069184_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6e37a3238be71be2d6186a00167fe0d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, mülakat, öğretmen, müfredat
milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, mülakat, öğretmen, müfredat

Bakan Tekin'den öğretmen alımında mülakat süreciyle ilgili açıklama: 'Sistem buna müsaade etmez'

15:47 23.06.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Eğitimde Bir Adım Ötesi” Zirvesi’nde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Eğitimde Bir Adım Ötesi” Zirvesi’nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
Abone ol
Canlı yayında eğitim gündemine dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 20 bin öğretmenin alımındaki mülakat sürecine ilişkin 'torpil' sorusuna "Ben dahil hiç kimse yapamaz. Sistem buna müsaade etmez. Bir tane dahi 'bana çocuğum mülakata girecek yardımcı olur musun?' şeklinde bir isim gelmedi bugüne kadar" cevabını verdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanal 7 televizyonunda canlı yayınlanan Başkent Kulisi programında değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'na atanacak 20 bin öğretmen için uygulanacak mülakat sürecine ilişkin "Mülakatla alakalı kimse kimseye torpil yapamayacak mı? Siz yapmazsınız da mesela Bakanlık muhtesinde görevli, pozisyon sahibi bir kişiye gitti, 'mülakata gireceğim, yardımcı ol bana' dedi. Yok mudur bunun bir yolu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Yok. Ben dahil hiç kimse yapamaz. Sistem buna müsaade etmez. Bir tane dahi 'bana çocuğum mülakata girecek yardımcı olur musun?' şeklinde bir isim gelmedi bugüne kadar. Başkasına da gidemezler. Milletvekillerimiz dahil hiç kimse bize böyle bir talepte bulunmadı şu ana kadar. Çünkü ben bu sınavın objektif, şeffaf, adil ve güvenilir olabilmesi için her türlü tedbiri aldığımızı düşünüyorum."
Tüm süreci elektroik ortamda takip edeceklerini, alınan tüm önlemlere rağmen öngöremedikleri bir biçimde adaletsizliğe sebebiyet verecek her kim olursa hiç tereddüt etmeden gereğini yapacağını bildiren Tekin, "Müsaade etmeyeceğiz böyle bir şeye. Bunun altını çizerek söylüyorum" dedi.

'Yüzde 30'a yakın devamsızlık oranlarında azalma ortaya çıktı'

Yeni eğitim öğretim döneminde sınıf tekrarı ve devamsızlıkla ilgili yapılan yeni düzenlemelerle ilgili görüşü sorulan Tekin, tüm bu taleplerin öğretmenlerden geldiğini anlattı.
Yusuf Tekin, "Bir yılın sonunda devamsızlıkta çok ciddi mesafe katettik. Yani yüzde 30'a yakın devamsızlık oranlarında azalma ortaya çıktı" diye konuştu.

'Devamsızlıkla ilgili esneklik yapacağımız birşey yok'

Bakan Tekin, devamsızlıkla ilgili bir esnekliğin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "Esneklik yapacağımız bir şey yok. Zaten yıl içerisinde öğrenci arkadaşlarımıza özürlü ve özürsüz olarak bir devamsızlık tanımı yaptık" dedi.
Çocukların okul dışında başka ortamlarda vakit geçirmelerini doğru bulmadığını belirten Tekin, "O yüzden bu konuda kararlı olarak devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Yeni müfredatın ders kitapları eylül ayında hazır olacak

Bakan Tekin, yeni müfredata ilişkin soru üzerine, programı değişen 26 dersle ilgili ders kitap yazım sürecinin devam ettiğini, eylül ayı itibarıyla bütün kitapların hazır hale geleceğini açıkladı.
Bütün öğretmenlerin yarından itibaren mesleki çalışma programlarının başlayacağını hatırlatan Tekin, "Burada da bütün öğretmenlerimize değişen müfredatla ilgili genel bir bilgilendirme ayrıca yapacağız ama 720 bin öğretmen önümüzdeki yıl yeni müfredata göre ders okutacak, öğretmenlik yapacak arkadaşlarımız da yeni müfredatla ilgili olarak bir eğitim süreci alacaklar" ifadesini kullandı

'Niye bütün bu geçmişi inkar ederek bu zenginliğimizden vazgeçelim?'

Tekin, tarih derslerinde Cumhuriyet ile Osmanlı arasındaki köprüyü oluşturmaya çalıştıklarına yönelik sözlerinin anımsatılması üzerine, "Dünyada hemen hemen çok az sayıda millete nasip olmuş binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir topluluğuz. Türk milletinin böyle bir yapısı var. Niye biz bunu bir noktada kopartıp bütün bu geçmişi inkar ederek bu zenginliğimizden vazgeçelim?" değerlendirmesinde bulundu.

'Hem tarih hem de inkılap tarihi ile ilgili müfredatımızın çocuklarımıza bilinç katmasını arzu ediyorum'

Müfredatta dayanışmayı ve toplumsal birlikteliği oluşturabilecek özelliklerin bulunmasının önemine işaret eden Tekin, şöyle konuştu:
"Bunu yapmamız Cumhuriyet'i güçlendirir. Bunu yapmamız Cumhuriyet'le beraber gelen demokratik yapıyı güçlendirir. Çünkü bunun öncesinin var olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ben dolayısıyla hem tarih hem de inkılap tarihi ile ilgili müfredatımızın çocuklarımıza bu anlamda böyle bir bilinç katmasını arzu ediyorum. Toplumu bir arada tutacak referans değerleri güçlendirelim, buralarda bir çatlama olmasın. Onun dışındaki tali konularda siyasal düşüncelerimiz, bakış açılarımız kuşkusuz farklılaşacaktır. Ama asgari müştereklerimizi oluşturup bu milleti bir arada tutacak o asgari müşterekleri gelecek kuşaklara aksettirmek istiyoruz."
Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile kurulması planlanan Milli Eğitim Akademisi'ne ilişkin soru üzerine de belli periyotlarla Türkiye'de öğretmen yetiştirme metodolojisinin değiştiğini, dünyada da artık lisans eğitiminin yanına öğretmen olmak için gerekli formasyonları, gerekli birikimi ya da eğitimi istihdam edecek yapılarla ilgili süreç bulunduğunu anlattı.

'Milli Eğitim Akademisi, sadece ve sadece öğretmen adayları için değil'

Lisans eğitimini bitirenlere 600 saate kadar eğitim veren ülkelerin bulunduğuna işaret eden Tekin, "Lisansı bitiren arkadaşımız, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda toplam uygulama eğitimini aldığı saat 90 saat. Milli Eğitim Akademisi, sadece ve sadece öğretmen adayları için değil, aynı zamanda halihazırda bizim öğretmenimiz olan arkadaşlarımızın hizmet içi eğitimlerinin de planlanacağı, organize edileceği bir yer. Burası aynı zamanda Bakanlık bünyesindeki eğitim kurumu yöneticisi olarak çalışan, yani okul müdürü, müdür yardımcısı ve benzeri görevlerde bulunan arkadaşlarımızın eğitileceği yer." bilgilerini paylaştı.
Bakan Tekin, akademinin aynı zamanda diğer kamu kurumları ya da özel kurumlara da eğitim verebilecek bir altyapıya sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kadar büyük bir iş yükünü Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek başına yapması mümkün değil. Dolayısıyla biz burada eğitim fakültelerini ya da herhangi bir fakülteyi işlevsiz bırakmak yerine onlarla çok daha yakın bir çalışma ortamında bulunacağız. Buradaki eğitimi biz vereceğiz demiyoruz. Biz buradaki eğitimi zaten eğitim fakültelerinden ya da ilgili fakültelerden öğretim üyesi arkadaşlarımızla buralardaki akademisyen arkadaşlarımızla beraber yürüteceğimizi söylüyoruz. Eğitim fakülteleriyle, üniversitelerle genel olarak çok sağlıklı bir iletişim kurabileceğimiz bir mekanizma burası. Burası kurulduktan sonra taşra birimleriyle beraber Türkiye'nin her tarafındaki üniversitelerin, bu üniversitelerde çalışan öğretim üyesi arkadaşlarımızın sürece destek olacağı bir zemin oluşturuyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Evrensel ölçütlere uygun bir müfredat oluşturmaya çalıştık
15 Haziran , 15:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала