https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/bakan-tekinden-ogretmen-aliminda-mulakat-sureciyle-ilgili-aciklama-sistem-buna-musaade-etmez-1085138088.html

Bakan Tekin'den öğretmen alımında mülakat süreciyle ilgili açıklama: 'Sistem buna müsaade etmez'

Bakan Tekin'den öğretmen alımında mülakat süreciyle ilgili açıklama: 'Sistem buna müsaade etmez'

Sputnik Türkiye

Canlı yayında eğitim gündemine dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 20 bin öğretmenin alımındaki mülakat sürecine ilişkin 'torpil' sorusuna... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T15:47+0300

2024-06-23T15:47+0300

2024-06-23T15:47+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

yusuf tekin

mülakat

öğretmen

müfredat

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanal 7 televizyonunda canlı yayınlanan Başkent Kulisi programında değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'na atanacak 20 bin öğretmen için uygulanacak mülakat sürecine ilişkin "Mülakatla alakalı kimse kimseye torpil yapamayacak mı? Siz yapmazsınız da mesela Bakanlık muhtesinde görevli, pozisyon sahibi bir kişiye gitti, 'mülakata gireceğim, yardımcı ol bana' dedi. Yok mudur bunun bir yolu?" sorusuna şu yanıtı verdi:Tüm süreci elektroik ortamda takip edeceklerini, alınan tüm önlemlere rağmen öngöremedikleri bir biçimde adaletsizliğe sebebiyet verecek her kim olursa hiç tereddüt etmeden gereğini yapacağını bildiren Tekin, "Müsaade etmeyeceğiz böyle bir şeye. Bunun altını çizerek söylüyorum" dedi.'Yüzde 30'a yakın devamsızlık oranlarında azalma ortaya çıktı'Yeni eğitim öğretim döneminde sınıf tekrarı ve devamsızlıkla ilgili yapılan yeni düzenlemelerle ilgili görüşü sorulan Tekin, tüm bu taleplerin öğretmenlerden geldiğini anlattı.Yusuf Tekin, "Bir yılın sonunda devamsızlıkta çok ciddi mesafe katettik. Yani yüzde 30'a yakın devamsızlık oranlarında azalma ortaya çıktı" diye konuştu.'Devamsızlıkla ilgili esneklik yapacağımız birşey yok'Bakan Tekin, devamsızlıkla ilgili bir esnekliğin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "Esneklik yapacağımız bir şey yok. Zaten yıl içerisinde öğrenci arkadaşlarımıza özürlü ve özürsüz olarak bir devamsızlık tanımı yaptık" dedi.Çocukların okul dışında başka ortamlarda vakit geçirmelerini doğru bulmadığını belirten Tekin, "O yüzden bu konuda kararlı olarak devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.Yeni müfredatın ders kitapları eylül ayında hazır olacakBakan Tekin, yeni müfredata ilişkin soru üzerine, programı değişen 26 dersle ilgili ders kitap yazım sürecinin devam ettiğini, eylül ayı itibarıyla bütün kitapların hazır hale geleceğini açıkladı.Bütün öğretmenlerin yarından itibaren mesleki çalışma programlarının başlayacağını hatırlatan Tekin, "Burada da bütün öğretmenlerimize değişen müfredatla ilgili genel bir bilgilendirme ayrıca yapacağız ama 720 bin öğretmen önümüzdeki yıl yeni müfredata göre ders okutacak, öğretmenlik yapacak arkadaşlarımız da yeni müfredatla ilgili olarak bir eğitim süreci alacaklar" ifadesini kullandı'Niye bütün bu geçmişi inkar ederek bu zenginliğimizden vazgeçelim?'Tekin, tarih derslerinde Cumhuriyet ile Osmanlı arasındaki köprüyü oluşturmaya çalıştıklarına yönelik sözlerinin anımsatılması üzerine, "Dünyada hemen hemen çok az sayıda millete nasip olmuş binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir topluluğuz. Türk milletinin böyle bir yapısı var. Niye biz bunu bir noktada kopartıp bütün bu geçmişi inkar ederek bu zenginliğimizden vazgeçelim?" değerlendirmesinde bulundu.'Hem tarih hem de inkılap tarihi ile ilgili müfredatımızın çocuklarımıza bilinç katmasını arzu ediyorum'Müfredatta dayanışmayı ve toplumsal birlikteliği oluşturabilecek özelliklerin bulunmasının önemine işaret eden Tekin, şöyle konuştu:Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile kurulması planlanan Milli Eğitim Akademisi'ne ilişkin soru üzerine de belli periyotlarla Türkiye'de öğretmen yetiştirme metodolojisinin değiştiğini, dünyada da artık lisans eğitiminin yanına öğretmen olmak için gerekli formasyonları, gerekli birikimi ya da eğitimi istihdam edecek yapılarla ilgili süreç bulunduğunu anlattı.'Milli Eğitim Akademisi, sadece ve sadece öğretmen adayları için değil'Lisans eğitimini bitirenlere 600 saate kadar eğitim veren ülkelerin bulunduğuna işaret eden Tekin, "Lisansı bitiren arkadaşımız, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda toplam uygulama eğitimini aldığı saat 90 saat. Milli Eğitim Akademisi, sadece ve sadece öğretmen adayları için değil, aynı zamanda halihazırda bizim öğretmenimiz olan arkadaşlarımızın hizmet içi eğitimlerinin de planlanacağı, organize edileceği bir yer. Burası aynı zamanda Bakanlık bünyesindeki eğitim kurumu yöneticisi olarak çalışan, yani okul müdürü, müdür yardımcısı ve benzeri görevlerde bulunan arkadaşlarımızın eğitileceği yer." bilgilerini paylaştı.Bakan Tekin, akademinin aynı zamanda diğer kamu kurumları ya da özel kurumlara da eğitim verebilecek bir altyapıya sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/milli-egitim-bakani-tekin-evrensel-olcutlere-uygun-bir-mufredat-olusturmaya-calistik-1084885811.html

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milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, mülakat, öğretmen, müfredat