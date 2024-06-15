https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/milli-egitim-bakani-tekin-evrensel-olcutlere-uygun-bir-mufredat-olusturmaya-calistik-1084885811.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Evrensel ölçütlere uygun bir müfredat oluşturmaya çalıştık
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Evrensel ölçütlere uygun bir müfredat oluşturmaya çalıştık
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, yeni müfredatın dünyada rekabet edilen diğer ülkelerin müfredatını yakalamayı ve evrensel ölçütlere uygun bir... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T15:53+0300
2024-06-15T15:53+0300
2024-06-15T15:53+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
müfredat
eğitim müfredatı
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Kurban Bayramı'nı memleketi Erzurum'da geçiren Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Tekin, Türkiye'de daha önce sınıflarda 40 kişi ortalamasında sınıfların olduğunu ve bu ortalamanın 22 öğrenciye kadar düştüğü ifade ederek, eğitimle ilgili harcamaların da genel bütçeden birinci sıraya yerleştiğini anlattı.'Evrensel ölçütlere uygun bir müfredat'Yeni bir müfredat yaptıklarını ve son iki buçuk aydır Türkiye'nin bunu tartıştığını belirten Bakan Tekin, "Yaptığımız şeyi özetle şuydu. Bunu söylemem lazım. Hemşehrilerimin bana kavli ve fiili duaları önemli. İki şeyi yaptık. Dedik ki, bizim müfredatımız dünyada rekabet ettiğimiz diğer ülkelerin müfredatını yakalasın. Aynı müfredat olsun. Çocuklarımıza onlardan daha fazla şeyi öğretmeyelim, onlardan daha az şeyi de öğretmeyelim. Dolayısıyla evrensel ölçütlere uygun bir müfredat oluşturmaya çalıştık. Biz bundan 30-40 yıl öncenin müfredatıyla, otuz kırk yıl öncenin bakış açıyla çocuklarımıza yüklemeye devam ediyoruz. Dünya bunu terk etti artık. Dünya az bilgi elde ettiği bilginin gündelik hayatta kullanımı, beceriye dönüşmesine durumda. Biz bunu yaptık. Bir ikincisi şunu yaptık. Dedik ki, bizim kültürümüz, geleneğimiz, medeniyetimiz, çocuklarımız bu medeniyetin kültürüne sahip olsunlar. Bu birikimi gelecek kuşaklara aktaralım. Bayram olduğunda çocuklar büyüklerin ellerini öpme geleneğinden vazgeçmesinler. Bayram olduğunda çocuklarımız nerede yaşarsa yaşasınlar gelsinler büyüklerinin kabirlerini ziyaret etsinler. Memleketindeki büyüklerin ellerini öpsünler. Bu gelenekler devam etsin istiyoruz biz. Çocuklarımız bunları öğrensin istiyoruz. Muhalefet de diyor ki bunlara gerek yok. Bu artık içinde yaşadığımız dünyada siz tutucusunuz, siz muhafazakarsınız. Siz dolayısıyla bizim yaptığımız şey bu. Ben de diyorum ki bizim halkımız, bizim milletimiz bunu arzu ediyor, bunu istiyor. Değerlerimiz bizi bir arada bizi millet yapan değerlerimiz, asgari müştereklerimiz mutlaka gelecek kuşaklara aktarılsın istiyoruz. Böyle bir müfredat değişikliği de yapmış olduk. İnşallah sizlerin de dualarıyla ve destekleriyle Eylül ayından itibaren yeni müfredatla çocuklar yetişecek” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/milli-egitim-bakani-tekinden-ataturk-ile-ilgili-derslerin-seyreltilmesi-iddialarina-yanit-1084851126.html
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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, müfredat, eğitim müfredatı
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, müfredat, eğitim müfredatı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Evrensel ölçütlere uygun bir müfredat oluşturmaya çalıştık
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, yeni müfredatın dünyada rekabet edilen diğer ülkelerin müfredatını yakalamayı ve evrensel ölçütlere uygun bir müfredat oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.
Kurban Bayramı'nı memleketi Erzurum'da geçiren Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Tekin, Türkiye'de daha önce sınıflarda 40 kişi ortalamasında sınıfların olduğunu ve bu ortalamanın 22 öğrenciye kadar düştüğü ifade ederek, eğitimle ilgili harcamaların da genel bütçeden birinci sıraya yerleştiğini anlattı.
'Evrensel ölçütlere uygun bir müfredat'
Yeni bir müfredat yaptıklarını ve son iki buçuk aydır Türkiye'nin bunu tartıştığını belirten Bakan Tekin, "Yaptığımız şeyi özetle şuydu. Bunu söylemem lazım. Hemşehrilerimin bana kavli ve fiili duaları önemli. İki şeyi yaptık. Dedik ki, bizim müfredatımız dünyada rekabet ettiğimiz diğer ülkelerin müfredatını yakalasın. Aynı müfredat olsun. Çocuklarımıza onlardan daha fazla şeyi öğretmeyelim, onlardan daha az şeyi de öğretmeyelim. Dolayısıyla evrensel ölçütlere uygun bir müfredat oluşturmaya çalıştık. Biz bundan 30-40 yıl öncenin müfredatıyla, otuz kırk yıl öncenin bakış açıyla çocuklarımıza yüklemeye devam ediyoruz. Dünya bunu terk etti artık. Dünya az bilgi elde ettiği bilginin gündelik hayatta kullanımı, beceriye dönüşmesine durumda. Biz bunu yaptık. Bir ikincisi şunu yaptık. Dedik ki, bizim kültürümüz, geleneğimiz, medeniyetimiz, çocuklarımız bu medeniyetin kültürüne sahip olsunlar. Bu birikimi gelecek kuşaklara aktaralım. Bayram olduğunda çocuklar büyüklerin ellerini öpme geleneğinden vazgeçmesinler. Bayram olduğunda çocuklarımız nerede yaşarsa yaşasınlar gelsinler büyüklerinin kabirlerini ziyaret etsinler. Memleketindeki büyüklerin ellerini öpsünler. Bu gelenekler devam etsin istiyoruz biz. Çocuklarımız bunları öğrensin istiyoruz. Muhalefet de diyor ki bunlara gerek yok. Bu artık içinde yaşadığımız dünyada siz tutucusunuz, siz muhafazakarsınız. Siz dolayısıyla bizim yaptığımız şey bu. Ben de diyorum ki bizim halkımız, bizim milletimiz bunu arzu ediyor, bunu istiyor. Değerlerimiz bizi bir arada bizi millet yapan değerlerimiz, asgari müştereklerimiz mutlaka gelecek kuşaklara aktarılsın istiyoruz. Böyle bir müfredat değişikliği de yapmış olduk. İnşallah sizlerin de dualarıyla ve destekleriyle Eylül ayından itibaren yeni müfredatla çocuklar yetişecek” dedi.