https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/meksikada-asiri-sicaklar-can-almaya-devam-ediyor-1084654078.html

Meksika'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

Meksika'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Kuzey Amerika'nın güney yarısında yer alan Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 90'a çıktı. 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T09:19+0300

2024-06-09T09:19+0300

2024-06-09T09:22+0300

dünya

meksika

aşırı sıcaklar

veracruz

kuzey amerika

meteoroloji

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Meksika basınındaki habere göre, özellikle ülkenin Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerindeki rekor sıcaklıklar sebebiyle can kayıpları artıyor.Ülke genelinde, 2024'ün başından bu yana 90 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti.Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, sadece 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında 29 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle öldü.Yaklaşık 2 bin kişinin ise güneş çarpması kaynaklı hastanelere başvurduğu bilgisi paylaşıldı.Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), ülke geneli yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurarak, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu.Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden (UNAM) yapılan açıklamada ise mayıs ayının son 15 gününde ülke tarihinin en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü belirtildi.Meksika'nın 14 eyaletinde hava sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/hindistanda-asiri-sicaklarda-33-secim-gorevlisi-hayatini-kaybetti-1084434557.html

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meksika, aşırı sıcaklar, veracruz, kuzey amerika, meteoroloji